Mallorca plant eigenen Jakobsweg: Alle Details zur neuen Route

Der Inselrat von Mallorca hat am Freitag (24.10.) die geplante Streckenführung einer neuen Wanderroute vorgestellt, die es ermöglichen soll, den Jakobsweg direkt auf Mallorca zu begehen. Die 67 Kilometer lange Strecke startet am Wallfahrtsort Lluc in Escorca und endet an der Kirche Sant Jaume in Palma.

Der Vorschlag des Dezernats für Umwelt, Ländlichen Raum und Sport sieht vor, dass die Route durch insgesamt zehn Gemeinden führt: Escorca, Caimari, Selva, Inca, Lloseta, Binissalem, Alaró, Consell, Santa Maria del Camí, Marratxí (mit den Ortsteilen sa Cabaneta und Pòrtol) sowie Palma. In Palma gibt es vor dem Ziel noch einen Zwischenstopp an der Kirche Mare de Déu de Montserrat.

Wunsch vieler mallorquinischer Pilger erfüllt

An der Vorstellung des Projekts nahmen unter anderem der Umweltdezernent Pedro Bestard, Vertreter der Inselverwaltung, der Verband der Gemeinden der Balearen (FELIB) sowie der Geistliche Jaume Alemany teil. Letzterer ist Pfarrer der Kirche Mare de Déu de Montserrat, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Jakobswegs auf den Balearen und Kanonikus der Kathedrale von Santiago de Compostela. Er gilt als treibende Kraft hinter dem mallorquinischen Teil des Jakobswegs.

Laut Pedro Bestard soll die neue Route den Wunsch vieler mallorquinischer Pilger erfüllen, den Jakobsweg auf der Insel zu beginnen. "Es handelt sich um ein vielversprechendes Projekt, das mit einer perfekt ausgeschilderten Route umgesetzt wird, sodass sie ohne jegliche Schwierigkeit begangen werden kann", erklärte er. Die Strecke werde durchgängig markiert und in Etappen gegliedert, um die Wanderung sicher und einfach zu gestalten. Der Gemeindeverband FELIB kündigte zudem an, dass es für jeden der durchquerten Orte einen eigenen Stempel geben werde, den Pilger in ihrer "Credencial" – dem offiziellen Pilgerausweis – sammeln können. Das sei ein wichtiges Element der traditionellen Jakobsweg-Erfahrung.

Die neue Strecke führt durch zehn Gemeinden der Insel. / Inselrat

67,1 Kilometer langer Weg

Die technische Planung übernimmt die Abteilung für Trockensteinmauern im Umweltdezernat. Sie soll neben dem genauen Streckenverlauf auch die Etappeneinteilung und Beschilderung erarbeiten. Insgesamt umfasst der Weg 67,1 Kilometer, davon 58,1 Kilometer Hauptstrecke und 9 Kilometer Zubringerwege, unter anderem aus Lloseta, Consell und zur Kirche Mare de Déu de Montserrat. Die finale Ausarbeitung des Projekts ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen. Noch im selben Jahr sollen die Bauarbeiten am Pilgerweg beginnen. /bro