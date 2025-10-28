Drohnensichtung am Flughafen Alicante - Flug nach Mallorca umgeleitet

Der internationale Flughafen Alicante-Elche Miguel Hernández ist am Montagabend (27.10.) für fast zwei Stunden gesperrt worden, nachdem mindestens eine Drohne in der Nähe der Start- und Landebahn gesichtet worden war. Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers AENA bestätigte gegenüber EFE, dass in dieser Zeit zehn Flüge umgeleitet wurden.

Betroffen waren Maschinen aus Amsterdam, Lanzarote, Manchester (2), Liverpool, London-Stansted, Newcastle, Paris-Orly, Frankfurt-Hahn und Krakau. Sie landeten stattdessen in Valencia (sieben Flugzeuge) sowie jeweils eines in Murcia, Palma und Barcelona.

Sperrung nach Drohnensichtung

Die Drohne war laut AENA um 20.53 Uhr in der Umgebung der Startbahn entdeckt worden. Nach den geltenden Sicherheitsprotokollen wurde der Flughafen daraufhin geschlossen. Der Flugbetrieb blieb für eine Stunde und 54 Minuten ausgesetzt – bis kurz vor 23 Uhr, als die Behörden bestätigten, dass keine weiteren unidentifizierten Flugobjekte mehr festgestellt worden waren.

Der Zwischenfall führte zu zahlreichen Verspätungen, jedoch keine Flugausfälle, so AENA. Die betroffenen Fluggesellschaften hätten anschließend Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass alle Reisenden ihr Ziel in Alicante erreichen konnten.

Guardia Civil und Polizei ermitteln

Die Guardia Civil und die Policía Nacional leiteten Ermittlungen ein, um die Herkunft der Drohne und den oder die verantwortlichen Piloten zu identifizieren. (mit EFE)