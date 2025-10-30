Wieder etwas Neues am Flughafen Mallorca: Modul D schließt sechs Monate
Der Flughafenbetreiber Aena plant umfangreiche Arbeiten an der Dachstruktur
Neue Runde Bauarbeiten am Flughafen Mallorca: Ab dem 4. November schließt der Flughafenbetreiber Aena vorübergehend das vornehmlich für Inlandsflüge genutzte Modul D. Die Sperrung soll bis April andauern und dient einer kompletten Erneuerung der Dachstruktur. Das geht aus einer Mitteilung von Aena am Donnerstag (30.10.) hervor.
Im Rahmen der Arbeiten werden auch die Klimaanlage und Beleuchtungssysteme durch modernere und energieeffizientere Anlagen ersetzt. Zudem wird die Verkleidung der abgehängten Decke vollständig erneuert. Ziel sei es, den Energieverbrauch deutlich zu senken und den Komfort für Passagiere zu verbessern.
Verbindungen werden in das Modul C verlegt
Während der Bauphase werden die Flugverbindungen von Modul D in Modul C verlegt, wo viele Flüge von und nach Deutschland, die Schweiz und Österreich abgewickelt werden. Außerdem bleibt das Modul A, das üblicherweise in der Wintersaison geschlossen wird, ausnahmsweise geöffnet, um einen reibungsloseren Ablauf des Passagierverkehrs zu gewährleisten.
Die Maßnahme sei Teil eines Klimaschutzplans, der darauf abzielt, den Flughafenbetrieb moderner, effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten, heißt es seitens von Aena.
Der Flughafen auf Mallorca wird seit 2024 schrittweise umgebaut. In den vergangenen Monaten kam es dabei immer wieder auch zu Arbeitsunfällen sowie Behinderungen für Reisende.
