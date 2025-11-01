Der Flughafen Mallorca verlegt den Standort für die Taxis

Der Flughafen Mallorca verlegt ab dem 4. November seinen Taxistandort, wie der Flughafenbetreiber Aena mitgeteilt hat. Ziel dieser Maßnahme ist vor allem, den Fahrzeugverkehr im Ankunftsbereich reibungsloser zu gestalten.

Neuer Abholpunkt für Passagiere

Die Änderung ist Teil des umfassenden Plans zur Verbesserung des Flughafens. Mit der neuen Organisation müssen die Taxis ihre Fahrgäste künftig auf der rechten Seite vor dem Eingang einsammeln, statt auf der linken Seite. So soll der gesamte Prozess zügiger und bequemer vonstatten gehen, insbesondere bei Fahrten ohne Gepäck.

Auch sollen die bestehenden Verkehrsüberkreuzungen beseitigt werden, um die Sicherheit von Fahrern und Fußgängern zu verbessern. Mit der neuen Anordnung werden die Warteschlangen für die Taxis ebenfalls auf der rechten Seite liegen. Durch eine unabhängige Ein- und Ausfahrt soll der Verkehr in Zukunft besser fließen.

Anpassung des Bereichs während des Winters

Diese Umstrukturierung wird schon ab dem kommenden Dienstag (4.11.) vorgenommen. Die vollständige Anpassung des neuen Bereichs wird aber noch während der Wintersaison ausgeführt. /bro