Ab diesem Tag akzeptiert Ryanair nur noch digitale Bordkarten

Am kommenden Mittwoch (12.11.) ist es so weit: Ryanair stellt komplett auf digitale Bordkarten um. Die Maßnahme hatte die irische Billigfluggesellschaft bereits vor einigen Monaten angekündigt. Das heißt, dass die Bordkarten nach dem obligatorischen Online-Check-in direkt in die Ryanair-App geladen werden. Bordkarten in Papierform werden nicht mehr ausgestellt.

Was, wenn man sein Smartphone verliert?

Aber: Wer kein Smartphone hat, es vor dem Flug verliert oder keinen Akku hat, kann trotzdem mitfliegen. Dafür müssen die betroffenen Passagiere am Flughafen an den Schalter gehen. Dort werden Ihnen kostenlose Bordkarten auf Papier ausgestellt. Am Airport bezahlen muss man lediglich, wenn man keinen Online-Check-in gemacht hat. Die Airline versichert, dass es an allen Flughäfen weiterhin Check-in- und Ticketschalter geben wird.

Bei fehlendem WLAN oder schlechter Mobilfunkverbindung müsse man sich keine Sorgen machen, versichert die Airline. Die digitalen Bordkarten sind über die App auch ohne Netz abrufbar.

Warum das Ganze?

Ryanair argumentiert, die Maßnahme würde die Flughafenkosten und somit die Flugtarife senken. Zudem handele es sich um eine "Umwelt-Maßnahme". Bis zu 300 Tonnen Papier würden jährlich eingespart.