Flughafen Palma stoppt Flugverkehr für 90 Minuten wegen militärischer Flugschau

In einer bislang einmaligen Entscheidung unterbricht der Flughafen von Palma am Samstag (8.11.) von 11.30 bis 13.00 Uhr den zivilen Flugverkehr. Grund ist eine Flugschau mit F-18-Hornet-Jets und weiteren Maschinen der spanischen Luftwaffe anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Luftwaffenbasis Son Sant Joan. Geplant sind Überflüge über den Flughafen sowie weiteren Routen im mallorquinischen Luftraum, wie der Flughafenbetreiber Aena der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mitteilte.

Aena betont, dass der Samstagsbetrieb frühzeitig speziell geplant wurde: In dem 90-Minuten-Fenster sind keine kommerziellen Flüge vorgesehen, damit der Tower die Flugschau sicher abwickeln kann und es – anders als am Donnerstag beim Trainingsflug eines Jets – nicht zu Störungen im Linienbetrieb kommt.

Tag der offenen Tür bei der Luftwaffe

Die Einheit der Luftwaffe Ala 49, öffnet am Samstag von 10.30 bis 17.30 Uhr für die Bevölkerung. Auf dem Programm stehen zwei Überschall-Einsätze von F-18 Hornet sowie Vorführungen des taktischen Seeaufklärers und Transporters CN-235 D4-Vigma, des Rettungshubschraubers HD-24, des leichten Transportflugzeugs C-212 Aviocar (T-12) und eines Löschflugzeugs Canadair CL-415.

In der statischen Ausstellung zu sehen sind außerdem der Langstrecken-Transporter Airbus A400M, der Mehrzweck-Hubschrauber NH-90, ein F-18 Hornet, das Schulflugzeug Pilatus PC-21, ein Sikorsky S-76, ein Eurofighter Typhoon, drei RACE-Sportmaschinen sowie zwei Flugzeuge aus Son Bonet.

Der Auftritt der F-18 Hornet beginnt um 11.50 Uhr. Die von McDonnell Douglas entwickelte, seit 1986 bei der spanischen Luftwaffe im Dienst stehende Maschine der vierten Generation ist für Luftraumverteidigung, Luft-Boden-Einsätze, taktische Unterstützung, tiefe Angriffe, bewaffnete Aufklärung und Bomberbegleitung ausgelegt. Die meisten beteiligten Luftfahrzeuge sind bereits in Son Sant Joan eingetroffen.

Offizieller Festakt zum Jubiläum

Bereits am Freitagmittag (7.11.) feierte die Basis den offiziellen Festakt zum 75-jährigen Bestehen – in Anwesenheit des Chefs des Generalstabs der Luftwaffe und des Weltraums, General Francisco Braco Carbó, sowie des Sektorkommandeurs und Basis- bzw. Ala-49-Chefs, Oberst Carlos de Montemayor. Unter den Gästen: Parlamentspräsident Gabriel Le Senne, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez, der Präsidialrat des Inselrats, Toni Fuster, weitere zivile und militärische Vertreter sowie ehemalige Angehörige der Einheit.

Zum Programm gehörten die Ehrenformation, ein Gedenken an die Gefallenen sowie ein Land- und Luftparade der teilnehmenden Kräfte. Zudem wurde ein Gedenkmonument eingeweiht – eine Mühle, deren Flügel aus Propellerblättern gefertigt sind –, als Symbol für 75 Jahre Dienst für die Sicherheit im Mittelmeer und die Gesellschaft der Balearen.