Weil es "das billigste Schloss Europas" ist: Eintritt für das Castell Bellver wird verdoppelt

Urlauber, die im kommenden Jahr das Castell Bellver besuchen wollen, müssen tiefer in die Tasche greifen. Wie die Stadt Palma bekanntgab, wird der Eintrittspreis von bislang vier auf acht Euro verdoppelt. Residenten sind von der Erhöhung nicht betroffen. Sie zahlen weiterhin 2,50 Euro.

Zudem werden die Preise für private Events verdreifacht. Im Mai hatte etwa die französische Modefirma Louis Vuitton das Schloss für eine Woche gemietet und dafür 250.000 Euro gezahlt. Ab kommendem Jahr sind dann 750.000 Euro fällig. Die Kapelle zu mieten kostet fortan 1.200 Euro pro Tag, der Konferenzsaal 1.800 Euro pro Tag und der Hof 7.500 Euro pro Tag. Die Stadt erhofft sich, die Einnahmen von 836.000 Euro im Jahr 2024 im kommenden Jahr auf 1,6 Millionen Euro zu erhöhen. Wohltätige Organisationen sind nicht von der Erhöhung betroffen.

"Billigstes Schloss Europas"

Kulturstadtrat Javier Bonet argumentierte, das Castell Bellver sei "das billigste Schloss Europas". An anderen Orten koste der Eintritt bis zu 32 Euro. Tatsächlich ist das Schloss Bellver vergleichsweise günstig. Ob der Besuch des malerisch auf einem Hügel gelegenen Gebäudes das gleiche Erlebnis bietet wie Top-Schlösser à la Neuschwanstein (21 Euro) oder Versailles (32 Euro), sei dahingestellt. /pss