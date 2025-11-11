Shoppen am Flughafen Mallorca: In diesen Geschäften sollten Sie vor dem Abflug mal vorbeischauen

Je länger die Wartezeit auf den Flug wird, umso attraktiver erscheinen die Geschäfte am Flughafen Mallorca. Dabei gibt es zwischen den diversen Duty Free-Shops und kitschigen Souvenirshops mit Stier und Flamencokleid auch einige Perlen, die einen Abstecher lohnen.

Neu ist beispielsweise der Laden der spanischen Kette "Coolligan" aus Madrid. Zu finden ist der Laden nach Verlassen des großen Duty Free-Shops auf der linken Seite. Sozusagen an der Kreuzung, an der sich die Gänge in Richtung der Module A,C und D aufteilen. Es ist ein Paradies für Fußballfans, die gerne in Erinnerungen schwelgen.

Der Fußballschuh ist ein Hingucker. / Petzold

Mitten im Raum steht ein riesiger Fußballschuh in Lederoptik. Natürlich gibt es auch aktuelle Trikots von Real Madrid, Barça oder Real Mallorca (letzteres kostet mit 95 Euro 10 Euro mehr als im Online-Handel). Diese sind aber eher in einer hinteren Ecke versteckt. Prominent platziert sind die Retroshirts. Zum Verkauf stehen alte Trikots vom BVB, Bayern München, St. Pauli oder Aston Villa. Wie ein kleiner Schrein ist eine Hommage an Diego Maradonna inszeniert.

Lustige T-Shirts kaufen

Beim Stadtbummel durch Palma ist Ihnen bestimmt schon mal das Geschäft "Citees" aufgefallen. Zu finden ist eine Filiale zum Beispiel in der Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel. Mittlerweile gibt es auch einen Ableger im Modul C im Flughafen Mallorca. Der Laden bietet T-Shirts mit witzigen Aufdrucken an. Sei es der Psicopato - ein Küken mit Messer - oder der Panda, der sich über den Arbeitsalltag aufregt - es ist schon irgendwie knuffig. Und das Shirt mit der Aufschrift "No Padel, no Party" wäre definitv etwas für Jürgen Klopp.

Die Auswahl an T-Shirts ist groß. / Petzold

Spielzeuge und Weihnachtsbaumkugeln

Wenn wir einmal bei witzigen Klamotten sind: Gar nicht mal so weit entfernt findet sich im Modul C das "Malabarium". Das Geschäft hat verschiedene Spielzeuge und Geschenkideen. Derzeit sind es unter anderem Weihnachtsbaumkugeln. Oder wie wäre es mit Socken, auf denen der Hintern einer Katze zu sehen ist?

Weihnachtssocken als Souvenir? / Petzold

Eine Auflistung aller Geschäfte am Flughafen Mallorca gibt es hier.

