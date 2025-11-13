Weihnachtsurlaub auf Mallorca für ab 439 Euro: Das sind die gegenwärtigen Hotelpreise

Sie wollen die Weihnachtsbeleuchtung in Palma genießen, an Heiligabend bei der deutschen Christvesper in der Kathedrale deutsche Weihnachtslieder singen oder einen der Insel-Weihnachtsmärkte besuchen? Wir haben uns für Sie einen Überblick über die Hotelpreise an den Feiertagen verschafft. Viele Tourismusgegenden auf Mallorca befinden sich im Dezember im Winterschlaf. Geöffnete Hotels finden sich vor allem in und um Palma, vereinzelt auch an der Playa de Palma oder in der Gemeinde Calvià. Als Beispielwoche hat die MZ eine fiktive Buchung für den Zeitraum vom 22. bis 28. Dezember gewählt (sechs Übernachtungen). Achtung: Die Preisbeispiele sind jeweils für zwei Personen und können sich ändern. Sie stammen von der Plattform booking.com (Stand: 13.11.):

Palma

Hotel Abelux : In der Balearenhauptstadt am günstigsten ist der Aufenthalt für den besagten Zeitraum mit 611 Euro für das Doppelzimmer in dieser Zwei-Sterne-Unterkunft. Sie liegt ganz in der Nähe der Gastromeile Blanquerna.

Hotel Artmadams: Wer im den Drei-Sterne-Hotel, dem mit der bunt angepinselten Fassade im gleichnamigen Stadtviertel, absteigen will, zahlt 759 Euro für das Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten.

Nou Baleares: Das einzige Hotel im Einwanderer-Viertel Pere Garau (vier Sterne) verlangt für den Zeitraum 833 Euro für das Standard-Zimmer.

Meliá Palma Bay: In der direkt neben dem Verlagsgebäude der MZ gelegenen Vier-Sterne-Unterkunft schlagen die sechs Übernachtungen mit 946 Euro zu Buche.

Hotel Almudaina: In der in der Einkaufsstraße Jaime III gelegenen, für ihr Rooftop bekannten Vier-Sterne-Unterkunft kostet der Aufenthalt im Doppelzimmer 1.018 Euro.

Protur Naisa Palma Hotel: In diesem Hotel in der Nähe des Reviers der Nationalpolizei kosten die sechs Übernachtungen für zwei Erwachsene 1.470 Euro.

Castillo Hotel Son Vida: Wer in diesem Luxushotel in Schlossoptik absteigen will, wird mit 2.272 Euro zur Kasse gebeten.

Calatrava Hotel: Ganz in der Nähe des Parc de la Mar liegt dieses Fünf-Sterne-Hotel. Die private Suite mit Meerblick und Außenbereich schlägt mit 3.810 Euro zu Buche.

Kathedrale bis auf den letzten Platz besetzt: hoher Andrang bei der deutschsprachigen Weihnachts-Christvesper auf Mallorca / Simone Werner

Playa de Palma

Hotel Marbel: Mit 439 Euro am günstigsten ist der Aufenthalt in dieser Drei-Sterne-Unterkunft in Can Pastilla. Für den Preis kommen zwei Erwachsene im Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten unter. Sogar Frühstück ist inklusive.

Nura Boreal: 400 Meter vom Strand entfernt liegt diese Drei-Sterne-Unterkunft. 594 Euro zahlen Gäste hier für sechs Übernachtungen im Doppelzimmer.

Aparthotel Fontanellas Playa: 940 Euro kostet das Standard-Doppelzimmer in der Vier-Sterne-Unterkunft, die ganz in der Nähe des Palma Aquariums direkt an der Promenade liegt.

Hotel Aubamar Suites & Spa: Die Junior-Suite mit Blick auf den Pool in dem Fünf-Sterne-Hotel schlägt mit 1.485 Euro zu Buche.

Iberostar Selection Playa de Palma: In der Fünf-Sterne-Unterkunft koste die sechs Übernachtungen in der Junior-Suite 1.696 Euro.

Illetas (Calvià)

Barceló Illetas Albatros: Zwischen Palma und Illetas liegt dieses Adults-Only-Hotel mit vier Sternen. Der Preis für das Doppelzimmer – laut den Informationen auf booking.com wurden alle Zimmer erst kürzlich renoviert – liegt für diesem Buchungszeitraum bei 935 Euro.

Portals Nous (Calvià)

Salles Hotels Marina Portals: Über dem bekannten Hafen des Ortes bietet diese Vier-Sterne-Unterkunft das Doppelzimmer im Wunschzeitraum für 869 Euro an. Inklusive ist auch der Eintritt zum Spa.

Lindner Hotel Mallorca Portals Nous: Deutlich teurer sind die sechs Übernachtungen in diesem Fünf-Sterne-Hotel, das ebenfalls für seinen Spa-Bereich bekannt ist: Die Website ruft aktuell 1.682 Euro für das Zimmer mit extra großem Doppelbett auf.

Auch in diesem Jahr sind Besucher im Dezember ins Pueblo Español in Palma eingeladen. / Veranstalter

Palmanova (Calvià)

FERGUS Style Palmanova: In dem Adults-Only-Vier-Sterne-Hotel kostet das Doppelzimmer für die Buchungswoche 895 Euro . Das Frühstück ist im Preis inklusive.

Elba Sunset Mallorca Thalasso Spa: Ähnlich viel verlangt mit 957 Euro für das Standard-Doppelzimmer dieses zwischen Palmanova und Magaluf in Torrenova gelegene Vier-Sterne-Hotel. Frühstück ist auch hier inklusive.

Magaluf (Calvià)

Inn Mallorca Aparthotel: In dem Hotel mit drei Sternen kommen Weihnachtsurlauber im Deluxe-One-Bedroom für 611 Euro unter.

Apartamentos Vistasol: Die fiktive Buchungswoche im Premium-Apartment mit einem Schlafzimmer schlägt mit 564 Euro zu Buche.

Santa Ponça (Calvià)

Flipflop Surfing Playa: In der Nähe vom kleinen Strand des Ortes, Es Caló d'en Pellicer, bietet dieser Anbieter ein Apartment mit Terrasse für 519 Euro .

4 Miranda: In dem bei Deutschen beliebten Küstenort hat etwa dieses Adults-Only-Drei-Sterne-Hotel geöffnet. Für 569 Euro kommt man dort im Superior-Doppelzimmer mit Balkon unter.

Eine Aufnahme vom 25. Dezember 2024 an der Playa de Palma. / Simone Werner

Peguera (Calvià)

Bella Colina I Vintage Hotel 1953: Die Drei-Sterne-Unterkunft liegt zwischen dem Palmira-Strand und Cala Fornells. Für das Doppelzimmer mit Balkon müssen Gäste 775 Euro zahlen.

Hapimag Resort Paguera: Für den Weihnachtsaufenthalt in dieser Anlage muss man mit 1.156 Euro in die Tasche greifen. In dem 40-Quadratmeter-Apartment kommen in einem Doppelbett und auf einem Schlafsofa auch drei Personen unter.

Can Picafort

Hotel Villa Barbara: Nur einen Stern hat dieses Hotel in dritter Meereslinie. Das Doppelzimmer ohne besondere Aussicht kostet 552 Euro.

YourHouse BlauBlue 2 1: Näher am Meer liegen die Apartments dieses Anbieter. Für 656 Euro gibt es den Meerblick inklusive.

Ca na Xisca 2: Wer mit bis zu vier Leuten reist und ein Zwei-Schlafzimmer-Apartment buchen will, zahlt 1.114 Euro.

Santanyí