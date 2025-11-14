Neue Plattform: So sparen Sie beim Parken in Palma Geld
Unternehmen, Lokale und Selbstständige können ihren Kunden nun auf digitalem Weg Vergünstigungen in den von der städtischen Behörde SMAP betriebenen Parkhäusern anbieten
Palmas Parkbehörde SMAP hat eine neue digitale Plattform geschaffen, zu der allerdings nur Unternehmen, Geschäfte und Selbstständige Zugang haben. Über die Plattform können sie ihren Kunden Vergünstigungen fürs Parken in den städtischen Parkhäusern anbieten. Im Durchschnitt ist das Parken für ihre Kunden dann während einer bis zwei Stunden kostenlos. Bisher gab es für die Vergünstigungen Papiergutscheine. Dank des neuen Tools sind diese nun Geschichte. Durch die digitalen Vergünstigungen soll es Kunden leichter gemacht werden, in Geschäften einzukaufen oder Termine wahrzunehmen.
Einen Zugang bekommen
Geschäfte, Unternehmen oder Selbstständige, die an dem Programm teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an info@smap.palma.cat an die Parkbehörde wenden. Nachdem die Verantwortlichen geprüft haben, dass sie alle Anforderungen erfüllen, erhalten sie Zugang zur Plattform.
Die neue Plattform ist über sämtliche Browser zugänglich, allerdings eben nicht für die Öffentlichkeit. Auf der Seite kann man elektronische Pakete mit jeweils 50 Tickets für Vergünstigungen kaufen. Die Preise variieren je nach Lage der Parkhäuser. Die Pakete für zentral gelegene parkings sind teurer als die für solche am Stadtrand. Die Unternehmen erhalten beim Kauf der Pakete Rabatte von bis zu 40 Prozent.
Das Geschäft wählt dann das jeweilige Parkhaus aus, gibt das Autokennzeichen oder den Code des Parktickets ein, legt die Art des Rabatts fest und bestätigt den Vorgang. Anschließend muss der Kunde, bevor er das Parkhaus verlässt, noch den Rabatt am Automaten validieren.
Eine Liste mit den von SMAP betriebenen Parkhäusern finden Sie unter diesem Link. Auch die Karte unter diesem Link oder auf dieser Seite gibt einen Überblick über die genaue Lage der Parkhäuser, was für Kunden hilfreich sein kann. Dort sind teilweise auch die Tarife aufgeführt.
