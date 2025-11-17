Flughafen Mallorca: Umbau der Eingangshalle – Restaurants bekommen Außenbereiche

Die Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca haben die Eingangshalle des Terminals erreicht. Der Bereich soll in den kommenden Monaten komplett umgestaltet werden.

In erster Linie verschwinden die Rolltreppen, die in den vierten Stock führen, wo früher die Sicherheitskontrolle war. Da sich diese nun auf derselben Etage befindet, ist die Treppe nicht mehr nötig. Zumal es bald neue Treppen, Rolltreppen und Fahrstühle geben wird, um den Ankunfts- mit dem Abflugbereich zu verbinden.

Neue Terrasse im Außenbereich des Flughafens

Die Bars und Restaurants werden ausgelagert. Sie sollen sich künftig nicht mehr in der Eingangshalle befinden, sondern als Terrassenbetriebe im Außenbereich. Da sich dann nur noch die Ticket- und Serviceschalter der Fluglinien mittig im Foyer befinden, wird es mehr Platz auf den Gängen geben.

Der Check-in-Bereich wird umeinen siebten Block erweitert. Die Anzahl der Schleusen bei der Sicherheitskontrolle sind seit einem Jahr schrittweise bereits von 18 auf 48 erhöht worden. An einem Ende der Sicherheitskontrolle befindet sich in Zukunft ein Sonderbereich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Passagiere mit Sperrgepäck. Die Toiletten in dieser Zone sollen erneuert werden.

Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beendet sein

Flughafenbetreiber Aena plant, die Renovierungsarbeiten zum Großteil vor dem kommenden Sommer abzuschließen. "Wir arbeiten seit Ende 2022. Mit Ausnahme einiger Details sind wir bis Ende nächstes Jahr komplett fertig", sagte Flughafendirektor Tomás Melgar. "Ich hebe hervor, dass es in der gesamten Zeit keine Einschränkungen im Flugverkehr gab." Obwohl er gesteht, dass es zu dem einen oder anderen Zwischenfall kam.

Die langen Wege vom Modul C, wo in der Regel die deutschen Mallorca-Urlauber ankommen, werden nicht kürzer. Der Flughafen sei halt groß, so Melgar. Im Modul D habe man dafür die Laufdistanz verkürzt.

