Flughafen Mallorca: Neue Fußgängerbrücke soll Chaos am Terminal beenden

Die Bauarbeiten am Flughafen Mallorca sind derzeit für jeden Passagier sichtbar voll im Gange. Flughafendirektor Tomàs Melgar gab nun Details zur umfassenden Renovierung bekannt. Der Betreiberfirma Aena geht es vor allem darum, Staus und Andrang vor dem Terminal zu beseitigen.

In erster Linie soll eine neue Fußgängerbrücke zwischen dem Flughafengebäude und dem Parkhaus Abhilfe schaffen. Bislang existiert diese zwischen den jeweiligen vierten Stöcken. Die neue Verbindung soll vom ersten Stock des Parkhauses rüber zum Ankunfts- und Abflugbereich gehen. Ein paar Treppen werden dadurch verhindert.

150 Meter soll der neue Gang lang sein. Um die Strecke schneller zu überbrücken, wird es Förderbänder geben, wie man sie aus dem Terminal kennt. Die neue Brücke soll im kommenden März fertig sein.

Keine Staus an der Ampel mehr erhofft

"Wir wollen nach den Bauarbeiten so wenige Passagiere wie möglich auf der Straße vor dem Ausgang des Terminals sehen", sagte Melgar. Besonders im Sommer komme es dort zu einem regelrechten Chaos. Mit bis zu 4,7 Millionen Passagieren in nur einem Terminal pro Monat sei Palma der größte Flughafen Spaniens in diesem Bereich.

"In den Monaten der Hauptsaison laufen zwischen 5.000 bis 6.000 Menschen vor den Türen des Flughafens herum", so der Direktor. "Normalerweise kommt es zu einer Schlange an der Ampel, die zum Parkhaus führt." Mit dem neuen Gang müssen die Passagiere das Flughafengebäude nicht verlassen.

Taxihaltestelle wurde verlegt

Es ist nicht die einzige Maßnahme, um Herr über das Chaos zu werden. Der Flughafen verschob die Taxihaltestelle, denn zuvor reichte die Warteschlange bis zur Eingangstür. Im Zuge der Umstrukturierung wurden auch die Haltestellen für die Busse vergrößert. Die Fernbusse TIB und Stadtbusse EMT haben zudem eine neue eigene Ein- und Ausfahrt, um den normalen Straßenverkehr zu entlasten.

Wie bereits angekündigt, soll es künftig auch neue Treppen, Rolltreppen und Fahrstühle im Flughafengebäude geben. Bislang fuhr nur ein Fahrstuhl, die Treppen waren am jeweiligen Ende der Halle gebaut. "Das war wenig praktisch. Die Wege waren zu weit", so Melgar.

