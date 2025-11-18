Wo gibt es das günstigste Bier am Flughafen Mallorca?

Ob als Mallorca-Resident beim Start in den Urlaub außerhalb der Insel oder als Ballermann-Urlauber nach Ankunft - das Bier darf bei vielen Passagieren auf der Reise nicht fehlen. Am Flughafen kann das aber ganz schön in die Portokasse gehen.

Am Airport Mallorca setzen die meisten Unternehmen auf San Miguel. Der halbe Liter aus dem Hahn oder der Dose kostet in der Regel zwischen 5,50 Euro (im "Beer Corner" am Gate C64) oder 5,95 Euro im Restaurant/Imbiss "Streat" am Ende des Hauptganges des Modul C, wo die meisten Flüge nach Deutschland ankommen oder abgehen. Wer eine andere Marke dort trinken möchte, zahlt für 0,3 Liter Alhambra-Bier 5 Euro.

Manchmal muss man die bittere Pille schlucken, wenn man beispielsweise in einem der Restaurants isst und das Bier zum Gericht dazubestellt. Die Preise variieren je nach Restaurant. Die Fast-Food-Kette McDonald's bietet das 0,4 Liter-Bier für 3,80 Euro an.

Hier gibt es das günstigste Bier

Den besten Preis und die größte Auswahl gibt es zweifelsohne im britischen Kiosk "WHSmith". Derzeit heißt das Angebot: Zwei 0,5 Liter-Dosen Bier (Pfand gibt es in Spanien bekanntermaßen nicht) für 7,99 Euro. Neben dem Bier-Mix-Getränk "Desperados" kann unter anderem "Estrella Galicia" - gilt landläufig als eines der besseren Biere Spaniens -, Heineken, Amstel oder Carlsberg aus der Kühltruhe geholt werden.

Wer unbedingt Paulaner trinken möchte, findet das unter anderem im Restaurant "Goiko" im Modul C für 7,95 Euro.

Darf man im Flughafengebäude auf Mallorca rauchen?

Grundsätzlich ist die Frage mit einem "Nein" zu beantworten, wie im Flieger gilt Rauchverbot. Auf Höhe des Gates C43 gibt es jedoch einen eingerichteten Raucherraum, der entsprechend ausgeschildert ist. Er ist so attraktiv wie eine Zigarette für einen Nichtraucher: kalt, grau, klein, dunkel und mit Ausblick auf eine Rolltreppe. Dennoch ist die Kammer immer gut besucht.

Abonnieren, um zu lesen