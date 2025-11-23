Warum der Sóller-Zug und die Straßenbahn ab Montag den Betrieb einstellen

Ab Montag (24.11.) werden die Straßenbahn und der Zug von Sóller ihren Dienst wie in jedem Winter vorübergehend einstellen. Die Pause außerhalb der Touristensaison wird genutzt, um mehrere Verbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Infrastruktur durchzuführen.

Gleich mehrere Baustellen

Konkret sollen die Gleise, auf denen der "Rote Blitz" jeden Sommer tausende von Urlaubern von Palma nach Sóller bringt, im ersten Tunnel (am Kilometerpunkt 12) erneuert werden. Zudem ist vorgesehen, dass Teile des zweiten Tunnels stabilisiert werden. Die Arbeiten sollen direkt am Montag beginnen.

Außerdem wird auf Höhe von Caubet an der Böschung neben den Schienen gearbeitet. Das alte Viadukt Cinc Ponts, unter dem der Sóller-Zug hindurchfährt, soll gereinigt und neu verfugt werden. Ebenfalls auf der to-do-Liste für diesen Winter: der Wiederaufbau von Trockensteinmauern in mehreren Streckenabschnitten, die Fällung von Kiefern an verschiedenen Stellen und diverse kleinere Reparaturen in den Bahnhöfen, die der Rote Blitz anfährt. Am 1. Februar nimmt der "Rote Blitz" dann wieder den Betrieb auf.

Straßenbahn fährt zu Weihnachten wieder

Die Straßenbahn von Sóller wird schon am 21. Dezember den Betrieb wieder aufnehmen / Redaktion MZ

Derweil sind auch an der Straßenbahn von Sóller, die das Bergstädtchen mit dem Hafenort Port de Sóller verbindet, Wartungsarbeiten geplant - wenn auch für einen kürzeren Zeitpunkt. Nach aktueller Planung soll der Betrieb bereits am 21. Dezember wieder aufgenommen werden. In diesem Fall konzentrieren sich die Arbeiten auf den Austausch von Weichen im Bereich von Can Guida, wo außerdem Instandhaltungsarbeiten an der Brücke durchgeführt werden. Ebenso sind mehrere Eingriffe an der Oberleitung an verschiedenen Stellen der Strecke vorgesehen.