Duty-free auf Mallorca: Zigaretten, Hierbas und Ensaïmadas im Preischeck

Wer die Sicherheitskontrolle am Flughafen Mallorca passiert hat, wird automatisch durch den Duty-free-Shop geschickt. Dort können sich Passagiere auf den letzten Drücker mit Souvenirs eindecken oder Klassiker wie Zigaretten und Parfüm kaufen.

Die Preise bei den Stangen Zigaretten reichen von 59,80 Euro für "L&M Red Label" bis zu 187,50 Euro für "Amber Leaf". Etwas günstiger wird es, wenn die anstehende Reise außerhalb der EU führt. Nicht nur die Glimmstängel gibt es in riesigen Paketen, sondern auch Süßigkeiten wie Mentos, Toblerone oder Tic Tac.

Preis des Kräuterlikörs hängt von der Art ab

Ein beliebtes Mitbringsel ist der Kräuterlikör von Mallorca, die Hierbas von Túnel. Der Preis variiert zwischen dem süßen (14 Euro), herben (16 Euro) oder gemischten Schnaps (14,20 Euro). Es gibt übrigens keine Unterschiede bei den Kosten zwischen dem großen Duty-free-Shop und dem kleineren Laden im Modul C.

In den Shops werden auch Ensaïmadas angeboten, der Preis variiert je nach Typ zwischen 18,50 und 19,50 Euro. Wer zwei kauft, bekommt sie derzeit für 30 Euro. Besser ist es in dem Fall aber, die Schmalzschnecke in der Bäckerei Santo Cristo zu kaufen. Die kosten je nach Größe und Art zwischen 14,50 und 22,50 Euro. Die Bäckerei ist gegenüber des Ausgangs des großen Duty-free-Shops zu finden. Die Einkäufe dürfen zusätzlich zum Handgepäck mitgenommen werden, selbst wenn es schon mal Knatsch mit Ryanair wegen Ensaïmadas gab.

Hier gibt es kostenloses Leitungswasser

Im Duty-free-Shop gibt es auch kleine Wasserflaschen für 1,50 Euro. Alternativ sind die zum gleichen Preis in den Automaten erhältlich, die über den gesamten Flughafen verteilt stehen. Wer eine Flasche dabei hat, kann sich die an verschiedenen Wasserspendern auffüllen. Wobei die Meinungen zum Geschmack des Leitungswassers auf Mallorca weit auseinander gehen. Deutschen schmeckt es wegen des starken Chlorgeschmacks in der Regel nicht.