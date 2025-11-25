Zu große Sicherheitsbedenken: Mallorca-Airline sagt alle Flüge nach Venezuela ab

Air Europa hat am Montag (24.11.) alle Flüge nach Venezuela ausgesetzt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Llucmajor auf Mallorca reagierte damit auf eine Warnung der US-Luftfahrtbehörde FAA, die zu besonderer Vorsicht im venezolanischen Luftraum aufgerufen hatte.

Die erste Verbindung der Woche nach Caracas war ursprünglich für Dienstag (25.11.) vorgesehen. Noch am Montagmorgen konnten Plätze gebucht werden, am Nachmittag entschied sich die Airline jedoch zur vollständigen Streichung der Flüge. Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man die Lage weiter beobachten und die Route erst wieder aufnehmen, wenn die Sicherheit gewährleistet sei.

Zuvor hatten bereits Iberia, TAP aus Portugal, Gol aus Brasilien und Avianca aus Kolumbien ihre Verbindungen nach Venezuela eingestellt.

Funkprobleme über Südamerika

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde hatte gewarnt, dass es über dem südamerikanischen Land zu Störungen im Flugfunk kommen könne. Hintergrund sei eine zunehmende militärische Präsenz und eine angespannte Sicherheitslage, unter anderem durch US-Militäroperationen in der Karibikregion. Im Rahmen der Operation „Lanza del Sur“ („Speer des Südens“) hat das US-Militär unter anderem den Flugzeugträger „USS Gerald Ford“ – das größte Kriegsschiff der US-Marine – vor der Küste stationiert. Erst vor wenigen Wochen ankerte der Flugzeugträger in der Bucht von Palma.

Konkret riet die FAA zu erhöhter Vorsicht beim Durchfliegen der sogenannten Maiquetía Flight Information Region (SVZM FIR), die ganz Venezuela umfasst. Die Behörde verwies auf eine Zunahme von Interferenzen und militärischer Aktivität seit September. Zwar habe es bisher keine gezielten Angriffe auf Zivilflugzeuge gegeben, Venezuela verfüge jedoch über moderne Kampfflugzeuge, Flugabwehrsysteme sowie tragbare Raketenabwehrwaffen (MANPADS), die eine Bedrohung für die zivile Luftfahrt darstellen könnten.

Mehrere Piloten hätten zuletzt über Interferenzen beim Überflug Venezuelas berichtet, in einigen Fällen seien die Auswirkungen während des gesamten Fluges spürbar gewesen.