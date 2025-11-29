Neuer Service bei Mallorca-Airline Eurowings: Bordeinkäufe mit Meilen bezahlen
Die Besonderheit tritt Anfang Dezember in Kraft
Die auch als Mallorca-Shuttle bezeichnete Fluggesellschaft Eurowings führt im Advent einen neuen Service an Bord ein: Ab Anfang Dezember können Passagierinnen und Passagiere ihre Bordkäufe direkt mit Meilen aus dem Programm Miles & More bezahlen. Das teilt die Airline, die zur Lufthansa Group gehört, in einer Pressenotiz mit.
Gleichzeitig, so heißt es weiter, sammeln Gäste beim Kauf von Snacks, Getränken und ausgewählten Produkten aus dem Bordshop weiterhin Meilen. Gerade Gelegenheitsreisende hätten so eine „unkomplizierte Möglichkeit, ihr Meilenguthaben sinnvoll einzusetzen“, teilt die Airline weiter mit. Beispielsweise gebe es keine Mindestmenge oder Einlösefristen.
So funktioniert das Meilenprogramm
Das Bonusprogramm Miles & More kann jeder nutzen, der einen Flug bei Eurowings über die Website von Eurowings oder die anderen Seiten der Lufthansa Group bucht. Die Anzahl der Meilen, die man für eine Buchung gutgeschrieben bekommt, richtet sich dabei nach dem Preis der Reise.
Für die Kalkulation wird der Flugpreis mal vier genommen – das ist die Anzahl der Meilen, die die Kunden bekommen. Bei Kunden mit Vielfliegerstatus wird der Reisepreis mit fünf multipliziert. /jk
