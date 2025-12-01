Mallorca mit dem Fahrrad entdecken: Hier finden Sie ab sofort die besten Tipps vor Ort
In 43 kleinen Gemeinden auf Mallorca wurden neue Infobildschirme und Fahrradständer installiert – finanziert durch EU-Gelder.
Der Präsident von Mallorcas Inselrat, Llorenç Galmés, und die Ministerin für Wirtschaftsförderung und lokale Entwicklung, Pilar Amate, haben am Freitag (28.11.) in verschiedenen Gemeinden der Insel, 86 digitale Werbe- und Informationsbildschirme sowie 402 neue Fahrradständer eingeweiht. Dank der Neuerungen soll die lokale Wirtschaft in den Orten angekurbelt werden, indem etwa touristische Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten besser und attraktiver ausgeschildert und beworben werden. Auch die Interaktion mit den Nutzern soll so verbessert werden.
Mit EU-Geldern finanziert
Von der mit einer Million Euro aus europäischen Mitteln finanzierten Initiative profitieren insgesamt 43 Gemeinden, die allesamt weniger als 20.000 Einwohner haben. 23 der 43 Gemeinden haben sogar weniger als 5.000 Einwohner. Sie haben 31 Bildschirme und 121 Fahrradständer bekommen. Weitere 20 Gemeinden mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern erhielten 50 Bildschirme sowie 281 Fahrradständer, wie es in einer Pressemitteilung heißt.
Amate betonte, „dass die Informationsbildschirme sehr nützliche Instrumente sind, da sie zu einem digitalen Schaufenster für das Angebot der Gemeinde werden”. So können etwa die örtlichen Geschäfte oder die Sehenswürdigkeiten auf interaktive Weise beworben werden. /sw
