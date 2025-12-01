"Route der Ruhe": So will Mallorca den Motorradtourismus neu erfinden

Mallorca macht den Weg frei für ein neues Projekt, das nachhaltigen Tourismus fördern und ein eher untouristisches Gebiet der Insel aufwerten soll: eine Motorradroute, die künftig die Gemeinden Son Servera und Llucmajor verbindet. Die "Ruta de la Calma" (Route der Ruhe) sieht einen 85 Kilometer langen Streckenverlauf vor, der durch die Gemeinden Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç und Son Servera führt und dabei ländliche Gegenden und Küstenzonen sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten passiert.

Wie die Zeitung "Última Hora" berichtete, fand in der vergangenen Woche die erste Sitzung zwischen der Straßenbauabteilung des Inselrats, den betroffenen Gemeinden und dem Motorradverband Federació de Motociclisme statt, um den Prozess ins Rollen zu bringen. Das Ziel lautet, die Insel mit der neuen Strecke zu einem Anziehungspunkt für Motorradurlaub zu machen. Dabei soll "verantwortungsvolle Mobilität" gefördert und die Wirtschaft der beteiligten Gemeinden angekurbelt werden. Die Initiative ging vom Balearischen Motorradverband aus, der auf seiner Website erklärt, es gehe nicht um eine neue Touristenattraktion, sondern vielmehr darum, das Kulturerbe sichtbar zu machen – die Ruhe der Anwohner soll bei alledem nicht beeinträchtigt werden.

Der Motorradfahrer als "respektvoller Besucher"

Der Vorschlag des Verbandes sieht vor, dass der Inselrat die Koordination leitet, die zukünftigen Websites, Apps und Pässe erstellt und die Beschilderung der Route vereinheitlicht. Es handelt sich um eine bidirektionale Route mit Start und Ziel in Llucmajor und Son Servera. Auf der Strecke soll den Motorradfahrern Kenntnisse über die Gegenden von Mallorca vermittelt werden, die sie durchqueren – die Süd- und Ostküste, Migjorn und Llevant.

Die Idee der "Ruta de la Calma" basiert laut Federació de Motociclisme auf vier Säulen:

Ökologische Nachhaltigkeit, da eine effiziente Fahrweise und Respekt vor den Naturräumen eingefordert werden. Entlastung von überlaufenen Küstenzonen, weil die Strecke das Interesse am Kulturerbe im Landesinneren fördern soll. Digitalisierung durch den Einsatz von Tools, die den Nutzer die lokale Geschichte und Kultur näher bringen sollen und dabei neue und aufdringliche Beschilderung vermeiden. Koexistenz, da das Projekt darauf abzielt, dass Motorradfahrer sich als Besucher verstehen, die sich integrieren, lokale Produkte konsumieren und die Ruhe der Anwohner respektieren. /bro

Abonnieren, um zu lesen