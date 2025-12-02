Eurowings erweitert Sommerflugplan 2026: Mehr Flüge von Berlin nach Mallorca

Die Mallorca-Liebe der Deutschen kennt keine Grenzen. Und das weiß man auch bei Eurowings. Die Fluggesellschaft hat den Sommerflugplan 2026 für den Berliner Flughafen BER vorgestellt. Im kommenden Jahr legt die Airline nochmal sechs auf die bestehenden 21 Flugverbindungen zwischen der deutschen Hauptstadt und Mallorca auf. Das gab das Unternehmen am Dienstag (2.12.) in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Insel ist nicht das einzige Reiseziel in Spanien, das ein Upgrade erfährt. Auch die erst in diesem Sommer eingeführte Verbindung nach Bilbao wird ausgebaut, wenngleich in kleinerem Maße. Im kommenden Jahr gibt es eine zusätzliche Verbindung ins Baskenland.

Neue Ziele ab Berlin

Zudem erweitert Eurowings das Angebot um sechs neue europäische Ziele. Im Rahmen des sogenannten „Hauptstadtexpress“ nimmt die Airline 2026 ab Berlin auch London, Lissabon und Sarajevo ins Programm auf. Die britische Hauptstadt wird zwölfmal pro Woche angeflogen, nach Portugal geht es dreimal die Woche, nach Bosnien und Herzegowina zweimal.

Die weiteren neuen Ziele sind Olbia sowie Neapel (beide Italien) und Kavala (Griechenland). Insgesamt bietet Eurowings im kommenden Sommer von der deutschen Hauptstadt aus Verbindungen zu 43 Zielen in 20 Ländern an.

Präsenz in der Hauptstadt stärken

Eurowings-CEO Jens Bischof zeigte sich glücklich über den neuen Sommerflugplan. In der Pressemitteilung wird er mit den Worten zitiert: "Mit unseren neuen Verbindungen stärken wir unsere Präsenz in der Hauptstadt. Wir investieren bewusst in den Standort BER, weil wir das Potenzial der Region sehen und den Menschen in Berlin und Brandenburg ein noch vielfältigeres europäisches Netzwerk bieten wollen."

Burkhard Kieker, CEO der Berliner Tourismusorganisation visitBerlin, pflichtet dem bei: „Mit den neuen Zielen setzt Eurowings ein starkes Zeichen für die verbesserte Konnektivität der Hauptstadt. Besonders begrüßen wir die verstärkten Angebote aus den europäischen Metropolen wie London, Lissabon und Bilbao."