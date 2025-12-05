Sommerurlaub 2026: LOT startet neue Direktflüge von Mallorca nach Warschau
Dreimal pro Woche wird die polnische Fluggesellschaft von Mallorca aus nach Warschau fliegen
Die polnische Airline LOT nimmt Mallorca in den Flugplan auf: Ab dem 30. Mai 2026 verbindet die polnische Airline den Flughafen Warschau-Chopin mit Palma. Die neue Saisonverbindung wird dreimal pro Woche angeboten – jeweils dienstags, donnerstags und samstags.
Dann gehen die Flüge
Der Abflug in Warschau ist für 11.35 Uhr (Flug LO447) vorgesehen, der Rückflug von Palma nach Warschau startet um 15.50 Uhr (LO448). Auf der Strecke kommt eine Boeing 737 MAX 8 zum Einsatz, die Flugzeit soll rund drei Stunden und zehn Minuten betragen. Die Tickets sind bereits buchbar.
Neben LOT fliegen unter anderem auch Ryanair und Wizz Air zwischen der Insel und der polnischen Hauptstadt.
- Nach tödlichem Crash bei Alcúdia: Guardia Civil deckt dreiste Lüge der Unfallfahrerin auf
- Vermisster Deutscher an der Playa de Palma gefunden
- Dubai, TV-Formate, Anzug-Kauf: Das sind die Winterpläne der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke
- Möchtegern-Hells-Angel prellt Prostituierte auf Mallorca und fordert Schutzgeld
- Circa 6.500 Euro Schaden: Auto kracht in Restobar von 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Mark Wycislik
- Russische Hackergruppe NoName057(16) nimmt Mallorca ins Visier
- So soll Palmas altes Gesa-Gebäude zum neuen Zentrum für Kultur und Innovation auf Mallorca werden
- Angesichts der Entwicklung der Grippezahlen: Gesundheitsministerium hält an Maskenempfehlung fest