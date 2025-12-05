Sommerurlaub 2026: LOT startet neue Direktflüge von Mallorca nach Warschau

Die polnische Airline LOT nimmt Mallorca in den Flugplan auf: Ab dem 30. Mai 2026 verbindet die polnische Airline den Flughafen Warschau-Chopin mit Palma. Die neue Saisonverbindung wird dreimal pro Woche angeboten – jeweils dienstags, donnerstags und samstags.

Dann gehen die Flüge

Der Abflug in Warschau ist für 11.35 Uhr (Flug LO447) vorgesehen, der Rückflug von Palma nach Warschau startet um 15.50 Uhr (LO448). Auf der Strecke kommt eine Boeing 737 MAX 8 zum Einsatz, die Flugzeit soll rund drei Stunden und zehn Minuten betragen. Die Tickets sind bereits buchbar.

Neben LOT fliegen unter anderem auch Ryanair und Wizz Air zwischen der Insel und der polnischen Hauptstadt.