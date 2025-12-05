Strandliegen, Sonnenschirme, Tretboote: So viel teurer wird die Playa de Palma im Sommer 2026

Wenn man dachte, der Mallorca-Urlaub kann nicht noch teurer werden, kommt nun die Stadt Palma mit einer happigen Tariferhöhung daher. Aktuell schreibt die Stadtverwaltung die Bewirtschaftung der Playa de Palma und der vier anderen Strände neu aus. Derzeit können sich Unternehmen bewerben, um in den kommenden vier Jahren (drei Jahre im Falle des Stadtstrands Can Pere Antoni) unter anderem den Verleih von Strandliegen, Sonnenschirmen und Wasserspielzeug zu betreiben. Die Preise für diese Dienstleistungen werden von der Stadt vorgegeben. Und hier hat es einige "Anpassungen" gegeben.

30 Euro pro Tag für zwei Personen

Wie aus der Ausschreibung hervorgeht, steigen die Preise in vielen Bereichen deutlich an. Die Strandliegen, die bislang 6 Euro pro Tag kosten, werden in der kommenden Saison für 10 Euro vermietet – ein Anstieg um rund 67 Prozent. Gleiches gilt für die Sonnenschirme. Das bedeutet: Ein Tag am Strand für zwei Urlauber kostet inklusive Sonnenschirm und zwei Liegen 30 Euro. Bucht man einen Safe für die Wertsachen hinzu, kommen nochmal 5 Euro obendrauf. Bislang gab es diese – angesichts der vielen Taschendiebe – durchaus nützliche Dienstleistung für einen Euro.

Richtig in die Tasche greifen müssen jene, die ein wenig Luxus-Strandgefühl wollen. Der Preis für Premium-Liegen erhöht sich von 30 auf 45 Euro pro Tag. Doppelliegen sind im Sommerurlaub 2026 für 70 statt 45 Euro zu haben.

Spaß auf dem Wasser

Auch bei den Wasserspielzeugen schlägt die Stadt kräftig drauf. Der Stundentarif für normale Tretboote steigt von 7,41 Euro auf 15 Euro an – satte 102 Prozent. Die großen Tretboote kosten fortan 25 Euro pro Stunde statt bislang 11,05 Euro. Surfbretter gibt es für 15 Euro statt bislang 12, 31 Euro. Wasserski fahren kostet im kommenden Sommer 35 Euro. Bisher waren 25,30 Euro fällig. Motorboote kosten nun 55 Euro statt 30 Euro pro Stunde, das Flyboard 75 Euro statt wie bisher 60 Euro.

Immerhin: In gleich drei Kategorien werden die bisherigen Preise beibehalten:

Kajak : 15 Euro pro Stunde

: 15 Euro pro Stunde Stand-up-Paddle : 15 Euro pro Stunde

: 15 Euro pro Stunde Faltbarer Schirm: 30 Euro pro Tag

Das sagt die Stadt

Die Stadt begründet die Erhöhung mit dem gestiegenen Verbraucherpreisindex. Dieser sei seit der letzten Aktualisierung der Preise um 22,4 Prozent gestiegen. Zudem müssen die Strandbetreiber – gerade an der Playa de Palma – auch den Rückgang der Kapazitäten ausgleichen. Bisher gab es dort 6.000 Liegen, künftig wird es nur noch 4.436 geben sowie nur noch 2.218 Sonnenschirme statt wie bisher 2.503.

