Neue Mallorca-Flugverbindung: Von diesem deutschen Airport geht es ab dem Frühjahr in die Sonne
Die Airline Fischer Air plant ab dem 27. März Flüge vom Flughafen Kassel-Calden nach Palma. Doch es gibt ein Problem
Kassel-Calden bekommt eine neue Flugverbindung in den Süden: Die Fluggesellschaft Fischer Air wird ab dem 27. März den Flughafen Palma ansteuern. Mallorca bleibt dabei nicht das einzige neue Reiseziel von Kassel aus in Spanien. Wie die Zeitung "Hessisch-Niedersächsische Allgemeine" (HNA) am Mittwoch (10.12.) berichtet, sind auch Flüge nach Gran Canaria geplant.
Fischer Air soll laut den aktuellen Buchungsmöglichkeiten dreimal pro Woche fliegen – donnerstags, freitags und samstags. Die Flüge sind derzeit bis Oktober vorgesehen und kosten 99 Euro in der Economy Class und 199 Euro in der Business Class.
Misstrauen in der Luft
Der deutsch-tschechische Unternehmer Václav Fischer hat die Fluggesellschaft erst vor Kurzem gegründet. In einem Interview sagte er der HNA im September, man befinde sich in den letzten Vorbereitungen.
Dennoch gibt es viel Misstrauen: Der erste Flug der deutsch-tschechischen Airline war ursprünglich für den 20. Dezember geplant, wurde jedoch auf Februar verschoben. Laut HNA fehlt derzeit noch die offizielle Betriebsgenehmigung der Luftfahrtbehörde für die beiden Boeing 737 der Airline, die von Calden aus operieren sollen. Ein weiterer Kritikpunkt an der Airline war, dass sie auf ihrer Website Flüge nach Friedrichshafen und Hamburg anbot, die von den betreffenden Flughäfen jedoch nicht fest eingeplant waren.
Fischer Air hat sich zu diesen Hinweisen bislang nicht öffentlich geäußert.
