Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
GroßrazziaMallorca-WetterPrügelei an der Playa
instagramlinkedin

Flughafen Mallorca: Neue Phase beim Umbau – dieser Bereich ist betroffen

Am Flughafen Mallorca beginnt am 16. Dezember die nächste Phase der Umbauarbeiten. Die rechte Seite der Abfertigung wird für mehrere Monate geschlossen

Der linke Bereich steht den Passagieren ab Dienstag (16.12.) zur Verfügung.

Der linke Bereich steht den Passagieren ab Dienstag (16.12.) zur Verfügung. / Aena

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Die Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca gehen weiter. Wie der Airportbetreiber Aena in einer Pressemitteilung bekanntgab, gehen die Arbeiten am Dienstag (16.12.) im Bereich der Abfertigung in eine neue Phase. Der linke Bereich ist nun fertig. Nun werden die Arbeiten auf die rechte Seite der Ebene verlegt, die in den kommenden Monaten nicht genutzt werden kann. Um einen komfortablen und sicheren Ablauf zu gewährleisten, werden wie bereits in der ersten Phase speziell geschultes Personal sowie eine gesonderte Beschilderung eingesetzt.

Das wird gemacht

Im Rahmen der Bauarbeiten entsteht ein System aus Treppen und Aufzügen, die die drei Etagen des Flughafens miteinander verbinden. Zudem steht die Renovierung der Airline-Büros und der Geschäftsflächen an.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
Tracking Pixel Contents