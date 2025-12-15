Flughafen Mallorca: Neue Phase beim Umbau – dieser Bereich ist betroffen

Die Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca gehen weiter. Wie der Airportbetreiber Aena in einer Pressemitteilung bekanntgab, gehen die Arbeiten am Dienstag (16.12.) im Bereich der Abfertigung in eine neue Phase. Der linke Bereich ist nun fertig. Nun werden die Arbeiten auf die rechte Seite der Ebene verlegt, die in den kommenden Monaten nicht genutzt werden kann. Um einen komfortablen und sicheren Ablauf zu gewährleisten, werden wie bereits in der ersten Phase speziell geschultes Personal sowie eine gesonderte Beschilderung eingesetzt.

Das wird gemacht

Im Rahmen der Bauarbeiten entsteht ein System aus Treppen und Aufzügen, die die drei Etagen des Flughafens miteinander verbinden. Zudem steht die Renovierung der Airline-Büros und der Geschäftsflächen an.