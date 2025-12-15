Panoramablick auf Sant Elm: Aussichtspunkt na Miranda im Naturpark sa Dragonera wieder offen

Über drei Jahre war er geschlossen – jetzt können Besucher wieder hin: Der Inselrat hat die Umbau- und Restaurierungsarbeiten am Aussichtspunkt na Miranda im Naturpark sa Dragonera abgeschlossen. Von der Plattform aus hat man einen tollen Panoramablick auf die Küste von Sant Elm. Die Sanierung umfasste den Abbruch einer beschädigten, einsturzgefährdeten Betonplatte sowie die Anpassung von Höhen und Bodenbelägen auf der Terrasse des Aussichtspunkts mit einer nutzbaren Fläche von rund 70 Quadratmetern.

In die Landschaft eingefügt

Der zuständige Dezernent im Inselrat, Pedro Bestard (Vox), drückte bei einem Termin vor Ort seine Freude darüber aus, dass "die Besucher diesen Aussichtspunkt wieder genießen können, der sehr lange geschlossen war". Er betonte, die Arbeiten seien mit der traditionellen Trockensteinbau-Technik umgesetzt worden, damit sich die Struktur vollständig in die Landschaft einfügt. Die Umbauarbeiten dauerten sechs Monate und kosteten rund 10.000 Euro.

Die rund 1,1 Kilometer lange Wanderung von der Anlegestelle zum Aussichtspunkt na Miranda gehört zu den meistgenutzten markierten Routen unter den Besuchern, da sie leicht zugänglich ist. Sie ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt.