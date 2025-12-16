Mallorca-Flug ab Bremen: Instagram-Ärger wegen Flüssigkeitsbeutel an der Sicherheitskontrolle

Eine Reise nach Mallorca begann für eine deutsche Passagierin mit Ärger noch vor dem Abflug: In einem Instagram-Video schildert Alexia Hartmann, dass sie am Flughafen Bremen an der Sicherheitskontrolle ohne den vorgeschriebenen durchsichtigen Flüssigkeitsbeutel nicht passieren durfte.

Hartmann erklärt, sie habe auf vielen Reisen bislang keine Probleme gehabt, wenn sie nur eine kleine Creme dabeihatte und diese sichtbar aufs Band legte. In Bremen sei das anders gewesen: Ein Mitarbeiter habe ihr gesagt, ohne passende Tüte könne sie nicht fliegen. Eine Tüte könne er ihr nicht zur Verfügung stellen.

Keine Quittung möglich

Stattdessen, so Hartmann, habe sie den Kontrollbereich verlassen und einen Mann ansprechen sollen, der auf einer Bank sitze – dort könne sie einen Beutel kaufen. Trotz knapper Zeit bis zum Boarding sei sie hingegangen. Bezahlen habe sie nur bar können. Als sie um eine Quittung bat, sei ihr gesagt worden, das sei nicht möglich.

In dem Video betont Hartmann, dass sie sich weniger über den Preis an sich ärgere, sondern darüber, dass der Verkauf am Flughafen aus ihrer Sicht nicht geregelt wirke. An ihre Community richtet sie deshalb die Frage: „Könnt ihr mir sagen, ob das legal ist?“