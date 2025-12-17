Wo verbringen die Deutschen den Jahreswechsel? Mallorca landet ganz vorn
Eine Auswertung der Suchmaschine Jetcost.de ergibt die meisten Anfragen für Verbindungen nach Palma
Kurzurlaube über Silvester, um dem nassen Grau in Deutschland zu entkommen? Da steht Mallorca in diesem Jahr ganz oben im Beliebtheitsranking. Zumindest wenn man die Zahlen des Vergleichsportals Jetcost.es zugrunde legt. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgibt, sind die Suchanfragen für einen Flug ins Ausland um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dabei gehört Spanien zu den beliebtesten Zielen. Das Land steht laut Jetcost.es auf Platz 1 vor Italien, Frankreich, Portugal und Großbritannien.
Jetcost.es hat für die Statistik die Suchanfragen für Flüge im Zeitraum vom 26. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Balearen innerhalb von Spanien das beliebteste Reiseziel sind. Vor allem die Deutschen halten Mallorca die Treue: Bei Suchanfragen aus Deutschland steht Palma auf Platz 1. Bei den Briten und den Franzosen landet Palma auf Rang 8, bei den Niederländern auf Platz 9 und bei Portugiesen und Italienern auf Platz 11.
Spanier fliegen am liebsten in europäische Hauptstädte
Bei Briten und Niederländern schafft es Alicante auf den Spitzenplatz, Franzosen und Italiener suchen vor allem Verbindungen nach Barcelona und Portugiesen zieht es vorrangig nach Madrid. Die Spanier selbst sind in erster Linie an Kurztrips in europäische Hauptstädte interessiert.
So gehen die meisten Suchanfragen auf das Konto der Verbindungen nach London. Die englische Metropole schafft es auf Platz 1 vor Paris und Rom. Auf Platz 4 steht New York vor Prag und Madrid. Marrakesch (Platz 7) und Istanbul (Platz 15) sind bei weiter entfernten Zielen am beliebtesten.
