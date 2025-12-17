Sommerflugplan von Eurowings: Von hier aus geht es bis zu 64 Mal in der Woche nach Mallorca

Die mitunter auch als Mallorca-Shuttle bezeichnete Airline Eurowings hat am Mittwoch (17.12.) ihren Sommerflugplan 2026 vorgestellt. Und Mallorca bekommt wenig überraschend darin einen prominenten Stellenwert. Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, sollen auch im Sommer 2026 wieder bis zu 400 Flüge pro Woche von 25 Flughäfen starten, die in Son Sant Joan landen. Damit kommt die Fluglinie der Lufthansa Group in etwa auf die Zahl aus den Vorjahren.

Besonders viele Mallorca-Verbindungen gibt es auch 2026 wieder aus Düsseldorf. Von dem Verkehrsknotenpunkt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt legt Eurowings bis zu 64 Flüge pro Woche nach Palma auf. Und nur ein paar Kilometer rheinaufwärts gibt es am Airport von Köln/Bonn noch einmal bis zu 47 Verbindungen.

Von Stuttgart aus bis zu 41 Verbindungen

Ähnlich gut angebunden an die Insel sollen im Sommer 2026 auch Stuttgart mit bis zu 42 Verbindungen und Hamburg mit 41 Verbindungen sein. Traditionell weniger Mallorca-Flüge gibt es aus der Hauptstadt: Vom Flughafen BER heben im Sommer 2026 bis zu 28 Mal pro Woche Flugzeuge Richtung Palma ab. Bis zu 17 Verbindungen gibt es aus Hannover.

Im Falle von Stuttgart und Berlin wurden laut Eurowings die Frequenzen ausgebaut. Mehr Mallorca-Flüge soll es im Sommerhalbjahr 2026 auch von Erfurt, Dresden, Karlsruhe/Baden-Baden und Saarbrücken geben. /jk