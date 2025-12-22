Eurowings bringt neuen Premium BIZ Seat auf Mallorca-Strecken

Eurowings weitet den Einsatz seines neuen Premium BIZ Seat auf weitere Ferienrouten aus. Nach dem Markttest auf der Strecke Berlin–Dubai ist ab sofort ein zweites Flugzeug mit der neuen 2×2-Premium-Bestuhlung im gesamten Streckennetz der Airline unterwegs. Dadurch kommt der neue Sitz nun auch auf ausgewählten Mallorca-Strecken zum Einsatz.

Keiner festen Strecke zugeordnet

Zum Einsatz kommt ein Airbus A320neo, der zunächst keiner festen Strecke zugeordnet ist. Das Flugzeug dient als technische Reserve für den Markttest Berlin–Dubai und wird flexibel auf verschiedenen Umläufen eingesetzt. Der Premium BIZ Seat ist auf diesen Flügen nicht gezielt buchbar, wird jedoch für eine Übergangsphase ohne Aufpreis angeboten. Reisende können so auf ausgewählten Verbindungen kostenfrei vom neuen Premium-Produkt profitieren.

Nach Angaben von Eurowings wird das Flugzeug bevorzugt auf stark nachgefragten Ferienrouten eingesetzt. Dazu zählen unter anderem Verbindungen nach Mallorca sowie zu den Kanarischen Inseln. Auch Abflughäfen außerhalb Berlins sind betroffen, etwa Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart.

Ziel: Kunden-Feedback sammeln

Eurowings-CEO Jens Bischof betont, dass mit dem zweiten Flugzeug das neue Sitzkonzept rasch über die Teststrecke hinaus erlebbar gemacht werden soll. Ziel sei es, möglichst vielen Reisenden die Gelegenheit zu geben, den neuen Premium BIZ Seat kennenzulernen und Kunden-Feedback zu sammeln.

Mit dem Einsatz auf beliebten Ferienzielen wie Mallorca erhalten nun auch BIZclass-Gäste auf klassischen Urlaubsstrecken Zugang zu einer breiteren Sitzkonfiguration und mehr Privatsphäre.