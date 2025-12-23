Easyjet-Notfall: Herzprobleme an Bord – Landung auf Mallorca

Eine aus London kommende Easyjet-Maschine ist am Sonntagabend (21.12.) auf Mallorca mit einem medizinischen Notfall an Bord gelandet. Wie die Fluglotsen auf der Social-Media-Plattform X erklärten, habe die Crew mitgeteilt, dass sich an Bord ein Passagier mit Verdacht auf Angina Pectoris befand.

Möglichst direkte Route

Daraufhin koordinierten das Kontrollzentrum der spanischen Flugsicherheit Enaire in Barcelona und der Tower den Einsatz, um dem Flug eine direkte Route vorzugeben. Das Ziel war dabei, den Anflug sowie die Landung über die Piste 24R statt 24L zu ermöglichen. So sollte der Flieger möglichst schnell am Terminal sein. Parallel dazu wurde mit dem Flughafen die medizinische Versorgung am Boden abgestimmt.

Wie es dem Passagier mittlerweile geht, wurde nicht bekanntgegeben.