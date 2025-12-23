Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Easyjet-Notfall: Herzprobleme an Bord – Landung auf Mallorca

Die Crew reagierte schnell, der Tower auch: Ein Easyjet-Flug landete wegen eines Passagiers mit Herzbeschwerden vorzeitig auf Mallorca

Easyjet-Flieger (Symbolbild).

Patrick Schirmer Sastre

Eine aus London kommende Easyjet-Maschine ist am Sonntagabend (21.12.) auf Mallorca mit einem medizinischen Notfall an Bord gelandet. Wie die Fluglotsen auf der Social-Media-Plattform X erklärten, habe die Crew mitgeteilt, dass sich an Bord ein Passagier mit Verdacht auf Angina Pectoris befand.

Möglichst direkte Route

Daraufhin koordinierten das Kontrollzentrum der spanischen Flugsicherheit Enaire in Barcelona und der Tower den Einsatz, um dem Flug eine direkte Route vorzugeben. Das Ziel war dabei, den Anflug sowie die Landung über die Piste 24R statt 24L zu ermöglichen. So sollte der Flieger möglichst schnell am Terminal sein. Parallel dazu wurde mit dem Flughafen die medizinische Versorgung am Boden abgestimmt.

Wie es dem Passagier mittlerweile geht, wurde nicht bekanntgegeben.

