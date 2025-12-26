Auch nach Mallorca: Ryanair schleudert zehn Millionen Flugtickets für angeblich reduzierte Preise auf den Markt

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair, die zahlreiche Mallorca-Verbindungen unterhält, hat den Verkauf von zehn Millionen Flugtickets für den Sommerflugplan zwischen Anfang März und Ende Oktober gestartet. Dabei stellt die Airline Rabatte bei der Buchung von Flugtickets in Aussicht. Auf der Webseite der Fluglinie ist sogar von den besten Angeboten, die es jemals gab, zu lesen. Unklar ist, wie lange das Angebot läuft. Auf der Ryanair-Website läuft ein Countdown, der am Freitag um 16 Uhr bei 153 Stunden stand. Weiter unten heißt es, die Buchungen seien bis 8. Februar 2026 möglich.

13 deutsche und zwei österreichische Destinationen

Rabatte gibt es auf einzelne der über den ausgeschriebenen Buchungszeitraum verteilten Flüge zwischen verschiedenen europäischen Destinationen. Darunter befinden sich auch Flüge von zahlreichen deutschen Flughäfen nach Palma und zurück. Angeboten werden Berlin, Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Düsseldorf-Weeze, Hamburg, Lübeck, Memmingen, Nürnberg, Bremen, Münster, Paderborn und Friedrichshafen. In Österreich betrifft die Aktion Flüge zwischen Palma und Klagenfurt sowie Palma und Wien.

Wie hoch ist der Rabatt wirklich?

Klickt man allerdings die Flugoptionen an, stellt sich heraus: So unschlagbar günstige Schnäppchen sind die Tickets meist gar nicht. Die blau unterlegten rabattierten Tickets gibt es meist nur für wenige Tage eines Monats. Für September 2026 kostet der günstigste Flug von Berlin nach Palma trotz Rabatt 55 Euro. Für den Rückflug sind ähnliche Preise fällig.

Im Oktober gibt es an zwei Tagen rabattierte Hinflüge zum Preis von 48 Euro. Im in der Rabattaktion nicht mit inbegriffenen Februar fliegt man bei Buchung am 26.12.2025 an insgesamt 16 Tagen auf der selben Strecke zum selben Preis - oder günstiger. Und das bei deutlich kurzfristigerer Buchung, freilich in der Nebensaison.

Zwar bewegen sich an einzelnen Tagen im gesamten achtmonatigen Zeitraum die günstigsten Preise meist an Terminen unter der Woche bei 29 Euro. Auch diese werden immerhin noch an 13 Tagen im Februar unterboten. Ähnlich verhält es sich bei anderen der angebotenen Destinationen in Deutschland. Wie viel also mit einer Frühbuchung wirklich gespart werden kann, bleibt dementsprechend unklar - bis die Preise für kurzfristige Buchungen in den Sommermonaten bekannt sind.