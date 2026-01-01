Mallorca-Urlauber empfehlen: Bei diesen Mietwagen-Anbietern klappt alles reibungslos

Wer auf Mallorca einen Mietwagen braucht, hört oft erst mal Schlechtes: undurchsichtige Versicherungen, überraschende Zusatzkosten oder Diskussionen bei der Rückgabe. Auch die MZ berichtet immer wieder über solche Abzockmaschen. Umso wertvoller sind Anbieter mit gutem Service. Wir haben unsere Leserinnen und Leser um Empfehlungen gebeten. Manche vertrauen schon seit Jahren auf ein und denselben Autovermieter, weil er transparent, fair und unkompliziert arbeitet. Hier die am häufigsten genannten Firmen:

Hiper Rent a Car

Etliche MZ-Leser berichten von guten Erfahrungen mit der Autovermietungsfirma Hiper Rent a Car in Can Pastilla. Positiv erwähnt wird der gut funktionierende und im Preis inbegriffene Shuttle-Service zwischen Flughafen und Station sowie die klare Kautionsregelung im puncto Benzin: Die Kunden hinterlassen eine Kaution von 93 Euro für die Tankfüllung. Wenn das Fahrzeug mit vollem Tank zurückgegeben wird, werde der Betrag automatisch erstattet.

Auch beim Thema Schadensabwicklung schneidet Hiper Rent a Car bei den MZ-Lesern gut ab: Selbst nach kleineren Unfällen wird der Umgang als fair und reibungslos beschrieben. Mit teils etwa 20 Euro am Tag sei Hiper auch preislich in Ordnung. Kurzum: Der Autovermieter wird von vielen MZ-Lesern als seriöser und stressfreier Anbieter wahrgenommen.

Info: hiperrentacar.com

Sunnyside Services

Auch Sunnyside Services beschreiben viele MZ-Leserinnen und Leser als unkompliziert. Nach der Ankunft steht das Auto bereits bereit – entweder direkt am Flughafen oder auf Wunsch auch an anderen Orten auf der Insel. Das Unternehmen erklärt Abholung und Rückgabe per Video und gibt zudem praktische Tipps zum Fahren und Parken in Palma. Besonders schätzen Kunden, dass die gesamte Kommunikation auf Deutsch erfolgen kann.

Ein entscheidender Pluspunkt ist die Transparenz: Sunnyside verlangt keine Kaution, eine Kreditkarte ist nicht erforderlich, zudem gilt eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Und falls doch etwas passiert, genügt laut der Erfahrung einer Leserin ein Anruf – der Anbieter stellt schnell einen Ersatzwagen bereit.

Info: www.sunnyside-services.com

Bosch Rent a Car

Bei Bosch Rent a Car sind einige Leserinnen und Leser seit vielen Jahren Stammkunden – teils seit über 20 Jahren. In den Rückmeldungen heben sie vor allem das All-in-Prinzip des Vermieters im Gewerbegebiet von Marratxí hervor: Ein zweiter Fahrer und Zubehör wie ein Kindersitz sind inklusive, eine Kaution entfällt, Abholung und Rückgabe sind auch am Flughafen möglich.

Positiv blieb vielen Lesern auch die persönliche Betreuung in Erinnerung. Die deutschsprachige Ansprechpartnerin Susi helfe jederzeit weiter. So berichtet eine MZ-Leserin von einem Unfall mit einem Lkw auf Mallorca: Susi übernahm die telefonische Abstimmung mit dem anderen Fahrer und stellte einen Ersatzwagen zur Verfügung. Preislich liegt Bosch Rent a Car etwas höher: Die Tarife beginnen bei etwa 50 Euro pro Tag.

Info: www.boschrentacar.com

Record Go

Record Go wird von vielen Lesern vor allem mit einem Argument genannt: dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf der Website finden sich zeitweise sehr niedrige Tagespreise von rund vier Euro, was den Anbieter für viele zu einer attraktiven Alternative gegenüber klassischen Schalter-Vermietern macht. Die Fahrzeuge sind zudem relativ neu und modern. Ein weiterer Pluspunkt sei die Lage des Büros direkt am Flughafen von Palma.

Auch die Rückgabe empfinden viele Kunden als unkompliziert: Eine 24-Stunden-Schlüsselbox ermöglicht die Fahrzeugabgabe unabhängig von den Öffnungszeiten, etwa bei sehr frühen oder späten Flügen.

In den Rückmeldungen taucht jedoch auch ein wichtiger Hinweis auf: Beim Abholen des Fahrzeugs fordert das Personal offenbar häufig dazu auf, selbst Fotos von vorhandenen Kratzern oder Dellen zu machen, da nicht jeder Schaden automatisch im Vertrag vermerkt ist. Das muss kein Nachteil sein, erfordert aber Sorgfalt: Einmal gründlich ums Auto gehen, alle Stellen fotografieren – inklusive Felgen, Stoßfänger und Dach – und die Bilder speichern.

Info: www.recordrentacar.com

Vanrell Car Rental

Auch ihre Erfahrungen mit Vanrell Car Rental schildern die Leserinnen und Leser überwiegend positiv. Sie loben faire Abläufe, gute Fahrzeuge und eine insgesamt unkomplizierte Abwicklung. Ein weiterer Vorteil sei die starke Präsenz auf der Insel. Vanrell betreibt acht Büros auf Mallorca, verteilt über mehrere Urlaubszentren, darunter Cala Millor, Can Picafort und Santa Ponça. Das ist besonders praktisch für Reisende, die den Wagen nicht direkt am Flughafen benötigen, sondern lieber in der Nähe ihrer Unterkunft anmieten oder zurückgeben möchten.

Auch die Fahrzeugpalette falle breit aus: Neben kleinen, günstigen Modellen ab etwa 30 Euro pro Tag biete Vanrell auch höherklassige Fahrzeuge an – bis hin zu einem Porsche Panamera für rund 220 Euro pro Tag.

Info: rentacarvanrell.com

Roig

Der Autovermieter Roig gilt mehreren unserer Leser als sehr „seriöser“ Anbieter. Das seit rund 70 Jahren auf Mallorca etablierte Unternehmen gehöre zwar zu den teureren Optionen, vermittele dafür aber ein hohes Maß an Sicherheit. Leser berichten, dass sie sich weder über versteckte Kosten noch über Probleme im Schadensfall ärgern mussten – selbst nach einem Unfall lief alles reibungslos.

Roig ist nicht auf großen Vergleichsportalen vertreten; Buchungen erfolgen direkt über die Website roig.com. Preislich deckt der Anbieter ein breites Spektrum ab: Der günstigste Tarif beginnt bei etwa 30 Euro pro Tag. Weiterer Pluspunkt: Auch bei Filialen in Urlaubsorten wie etwa Cala d’Or biete Roig Abholung und Rückgabe am Flughafen von Palma an.

Info: roig.com

