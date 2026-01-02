Ryanair annulliert Ibiza-Flug nach stundenlangem Boarding – Passagiere weigern sich auszusteigen

Erneut ein chaotischer Ryanair-Flug mit Ziel auf die Balearen: Ein Flieger von Valencia nach Ibiza hat am Sonntag (28.12.) nicht wie geplant abheben können. Stattdessen mussten die Passagiere bis Montagvormittag (29.12.) ausharren, ehe das Flugzeug schließlich mit fast 18 Stunden Verspätung abhob.

Der Flug hätte ursprünglich am Sonntagnachmittag um 16 Uhr starten und Ibiza um 16.45 Uhr erreichen sollen. Doch das Wetter spielte an jenem Tag nicht mit: Starke Regenschauer beeinträchtigten den Flugbetrieb – sogar die Warnstufe Rot wurde ausgerufen.

Um 0.20 endlich nach Ibiza – oder auch nicht

Die Lage besserte sich im Laufe des Abends jedoch nicht. Zunächst setzte Ryanair die Abflugzeit auf 22.15 Uhr an, verschob sie später auf 23.15 Uhr und schließlich auf 0.20 Uhr.

Nach stundenlanger Wartezeit bestiegen die Passagiere schließlich das Flugzeug. Doch kurz nach dem Einsteigen erhielten sie per SMS die Nachricht, dass der Flug nun doch gestrichen sei. Das sorgte für angespannte Szenen an Bord, wie einige Zeugen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" berichteten.

Zehn Minuten vor Abflug wurde der Flug gestrichen. / Aitana López

Einige Passagiere protestierten lautstark und forderten, die Maschine solle trotzdem starten. Ein Flugbegleiter versuchte, die Lage zu beruhigen, erklärte, die Entscheidung liege nicht bei der Crew, und forderte die Passagiere auf, sich in der Abflughalle um eine Hotelunterkunft zu kümmern.

„Wir steigen nicht aus“

Der Unmut wuchs: Viele Reisende weigerten sich zunächst zu gehen, riefen „Wir steigen nicht aus“ und klagten über fehlende Informationen. Die Frustration und Müdigkeit nach der langen Wartezeit waren an Bord deutlich zu spüren. Besonders groß war die Sorge bei jenen, die am Montag wieder arbeiten mussten.

Der tatsächliche Abflug erfolgte schließlich am Montag um 10.45 Uhr. Bis dahin hatten viele jedoch eine ungemütliche Nacht hinter sich. Laut Augenzeugen waren die Warteschlangen für Hotelgutscheine extrem lang. Viele mussten sich selbst ein Hotel in Valencia suchen oder übernachteten im Terminal, weil keine weiteren Zimmer verfügbar waren. Einige erreichten ihr Hotel erst gegen 3.30 Uhr morgens, ohne Abendessen. Stattdessen händigte die Airline pro Person zwei Essensgutscheine im Wert von jeweils vier Euro aus.