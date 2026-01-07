Vor dem Einsteigen in den Flieger nach Mallorca: Bundespolizei schnappt per Haftbefehl gesuchten Mann

Die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn hat einen 46-Jährigen festgenommen, der nach Mallorca fliegen wollte. Gegen den Mann lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster vor.

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag (5.1.). Demnach war der Mann wegen des Straftatbestands der Beleidigung verurteilt worden, wonach entweder eine Geldzahlung in Höhe von 1.886 Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 15 Tagen zu vollstrecken gewesen wäre. Der Mann beglich den ausstehenden Betrag vor Ort, woraufhin er aus der Haft entlassen wurde.

Ob er den Flieger noch erwischt hat, ist nicht bekannt.