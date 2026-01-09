Mallorca-Urlaub 2026: Welche Feiertage und Brückentage stehen an?

Der spanische Feiertagskalender ist recht flexibel. Einzelne Tage können verlegt werden. Arbeitnehmer haben Anrecht auf 14 Feiertage, zwei davon sind lokal. Fällt ein festivo auf Sonntag, muss ein Ersatz her. Beim Samstag haben Arbeitnehmer in beiden Ländern Pech gehabt. Die regionalen deutschen Feiertage – Frauen- (8.3.) und Weltkindertag (20.9.) – fehlen in der Auflistung, da sie auf Sonntage fallen.

6.1.: Heilige drei Könige

Die Reyes kommen in Spanien sowie in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Montag ist Brückentag.

20.1.: Sant Sebastià

Palma nimmt sich zum Stadtfest frei.

2.3.: Tag der Balearen

Der Día de les Illes Balears wird vom Sonntag (1.3.) auf den Montag verschoben.

2.4.–6.4.: Ostern

Gründonnerstag (Jueves Santo) und Karfreitag (Viernes Santo) sind spanienweite Feiertage. Den Ostermontag (Lunes de Pascua) nehmen sich die Balearen. Die Deutschen haben Freitag und Montag frei.

1.5.: Tag der Arbeit

Langes Wochenende für Deutsche und Spanier: Der Día del Trabajador fällt 2026 auf einen Freitag.

14.5.: Christi Himmelfahrt

Wie jedes Jahr donnerstags. Der Día de la Ascensión ist in Spanien kein Feiertag, nur am Ballermann wird Herrentag gefeiert.

25.5.: Pfingstmontag

Auch zu Pentecostés muss auf Mallorca gearbeitet werden.

4.6.: Fronleichnam

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland preisen den Leib Christi.

24.6.: Nit de San Juan

Die Johannisnacht gehört zu den flexiblen Feiertagen, die dann in den Kalender aufgenommen werden, wenn, etwa in Palma, eine Alternative hermuss. So auch 2026.

15.8.: Mariä Himmelfahrt

Neben Bayern und dem Saarland feiern auch die Spanier die Asunción de la Virgen. Fällt leider auf einen Samstag.

3.10.: Tag der deutschen Einheit

Auch der Día de la Unidad Alemana bringt deutschen Arbeitnehmern nichts.

31.10.: Reformationstag

Der dritte Feiertag in Folge am Samstag. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen gedenken Martin Luther.

1.11.: Allerheiligen

Allerheiligen fällt auf einen Sonntag. Die Spanier suchen Ersatz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ärgern sich.

18.11.: Buß- und Bettag

Die Sachsen haben frei, zahlen dafür aber mehr in die Pflegeversicherung ein.

8.12.: Inmaculada Concepción

Der spanische Verfassungstag (6.12.) fällt auf einen Sonntag, wird ersetzt. Mariä Empfängnis bringt einen freien Dienstag.

25./26.12.: Weihnachten

Der erste Weihnachtsfeiertag ist in beiden Ländern heilig. Die Balearen machen auch am zweiten Weihnachtsfeiertag frei, wenngleich es ein Samstag ist.

