Mallorca-Urlaub 2026: Welche Feiertage und Brückentage stehen an?
Der deutsch-spanische Feiertagskalender ist 2026 wenig arbeitnehmerfreundlich. Doch ein paar Brückentage gibt es
Der spanische Feiertagskalender ist recht flexibel. Einzelne Tage können verlegt werden. Arbeitnehmer haben Anrecht auf 14 Feiertage, zwei davon sind lokal. Fällt ein festivo auf Sonntag, muss ein Ersatz her. Beim Samstag haben Arbeitnehmer in beiden Ländern Pech gehabt. Die regionalen deutschen Feiertage – Frauen- (8.3.) und Weltkindertag (20.9.) – fehlen in der Auflistung, da sie auf Sonntage fallen.
6.1.: Heilige drei Könige
Die Reyes kommen in Spanien sowie in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Montag ist Brückentag.
20.1.: Sant Sebastià
Palma nimmt sich zum Stadtfest frei.
2.3.: Tag der Balearen
Der Día de les Illes Balears wird vom Sonntag (1.3.) auf den Montag verschoben.
2.4.–6.4.: Ostern
Gründonnerstag (Jueves Santo) und Karfreitag (Viernes Santo) sind spanienweite Feiertage. Den Ostermontag (Lunes de Pascua) nehmen sich die Balearen. Die Deutschen haben Freitag und Montag frei.
1.5.: Tag der Arbeit
Langes Wochenende für Deutsche und Spanier: Der Día del Trabajador fällt 2026 auf einen Freitag.
14.5.: Christi Himmelfahrt
Wie jedes Jahr donnerstags. Der Día de la Ascensión ist in Spanien kein Feiertag, nur am Ballermann wird Herrentag gefeiert.
25.5.: Pfingstmontag
Auch zu Pentecostés muss auf Mallorca gearbeitet werden.
4.6.: Fronleichnam
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland preisen den Leib Christi.
24.6.: Nit de San Juan
Die Johannisnacht gehört zu den flexiblen Feiertagen, die dann in den Kalender aufgenommen werden, wenn, etwa in Palma, eine Alternative hermuss. So auch 2026.
15.8.: Mariä Himmelfahrt
Neben Bayern und dem Saarland feiern auch die Spanier die Asunción de la Virgen. Fällt leider auf einen Samstag.
3.10.: Tag der deutschen Einheit
Auch der Día de la Unidad Alemana bringt deutschen Arbeitnehmern nichts.
31.10.: Reformationstag
Der dritte Feiertag in Folge am Samstag. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen gedenken Martin Luther.
1.11.: Allerheiligen
Allerheiligen fällt auf einen Sonntag. Die Spanier suchen Ersatz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ärgern sich.
18.11.: Buß- und Bettag
Die Sachsen haben frei, zahlen dafür aber mehr in die Pflegeversicherung ein.
8.12.: Inmaculada Concepción
Der spanische Verfassungstag (6.12.) fällt auf einen Sonntag, wird ersetzt. Mariä Empfängnis bringt einen freien Dienstag.
25./26.12.: Weihnachten
Der erste Weihnachtsfeiertag ist in beiden Ländern heilig. Die Balearen machen auch am zweiten Weihnachtsfeiertag frei, wenngleich es ein Samstag ist.
Abonnieren, um zu lesen
- Verpisst euch in die Pause': Was wirklich beim Ballermann-Musical in Duisburg zu erleben ist
- Er will nicht zurück nach Deutschland: Heinz (86) kämpft um sein Leben auf Mallorca
- Grippewelle auf Mallorca: Die Notaufnahmen stehen vor dem Kollaps
- Steff Jerkel, Peggy Jerofke und die Robens: nagelneue Folge mit prominenten 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderern im Free-TV
- Vorsicht an den Küsten: Heftiger Sturm rollt auf Mallorca zu
- Sant Sebastià 2026: Was Sie auf Palmas großem Stadtfest sehen und erleben können
- Fünfter Todesfall binnen neun Monaten: Frau erstickt beim Festessen auf Mallorca
- Noch nie dagewesene Zerstörung': Mallorcas einst aktivste Umweltschützer feiern unverhofftes Comeback