Mallorca-Urlauber aufgepasst: Diese Touristen-Attraktion in Palma bleibt monatelang geschlossen

Der Königspalast La Almudaina wird vom 12. Januar bis zum 30. Juni geschlossen, um die letzte Phase seiner umfassenden Sanierung abzuschließen. Damit sollen der touristische Rundgang und die Beleuchtung des Gebäudes vollständig erneuert werden. Der Abschluss der Arbeiten – für die 2,3 Millionen Euro aus dem Plan für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz investiert wurden – ist bis Ende des ersten Halbjahres 2026 vorgesehen.

Die Behörde Patrimonio Nacional, die für die Verwaltung der Objekte im Staatsbesitz verantwortlich ist, führt in La Almudaina zwei mit EU-Mitteln finanzierte Projekte durch. Zum einen investiert die Institution im Rahmen ihres Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 435.600 Euro in die Erneuerung der monumentalen Beleuchtung des Palasts, außen wie innen.

Das zweite Projekt hat einen Etat von 1,8 Millionen Euro und umfasst neben der Anpassung des Besucherempfangszentrums eine neue Gestaltung sowie eine Erweiterung des Besuchserlebnisses durch eine neue Route. Diese soll eine klare, lineare Darstellung der Palastgeschichte ermöglichen und zugleich seine architektonische Schönheit und die gezeigten Kulturgüter stärker hervorheben.

Neuer Besucherrundgang

Die Sanierung wird den Rundgang grundlegend verändern. Der Zugang zum Komplex erfolgt künftig über das Hauptportal und durch den Waffenhof. Das neue Besucherempfangszentrum wird vollständig barrierefrei sein und Bereiche für Ticketverkauf, Garderobe/Schließfächer und Shop bieten.

Der Besuch beginnt im Erdgeschoss des Königspalasts. Dort werden interaktive sowie audiovisuelle Elemente integriert. Auf dieser Ebene entstehen Räume zu bestimmten Epochen – etwa der römischen, muslimischen oder christlichen – sowie eigene Bereiche zum Königreich Mallorca und zur Dynastie der Habsburger.

Der Palast der Königin

Anschließend führt die Route in die obere Etage, wo Bereiche, die bislang für Empfänge und offizielle Veranstaltungen reserviert waren, sowie der sogenannte Palast der Königin für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Dafür sollen bislang geschlossene Räume wiederhergestellt werden – darunter der Thronsaal und weitere angrenzende Säle. Entsprechend dem chronologischen Rundgang werden diese Räume der Dynastie der Bourbonen gewidmet.

Im Jahr 2025 haben 249.056 Menschen den Königspalast La Almudaina besucht.