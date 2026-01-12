Neuer Mallorca-Flug: Diese andere schöne Stadt ist ab Mai mit Palma verbunden

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air nimmt 2026 drei neue Spanien-Verbindungen in ihr Programm auf– darunter eine ab Mallorca. Wie die Airline am Montag (12.1.) mitteilte, „bekräftigt sie mit diesen neuen Routen ihr langfristiges Engagement auf dem spanischen Markt“. Wizz Air wird ab dem kommenden 31. März mit zwei wöchentlichen Frequenzen zwischen Santander und der bulgarischen Hauptstadt Sofia fliegen.

Neue Strecken nach Italien

Die beiden anderen Strecken gehen im Mai an den Start. Ab dem 11. Mai fliegt die Gesellschaft viermal die Woche zwischen Bilbao im Baskenland und Mailand-Malpensa. Die Mallorca-Verbindung startet am Tag darauf. Dreimal die Woche – dienstags, donnerstags und samstags – geht es von Palma nach Neapel. Die Tickets sind ab 19,99 Euro zu haben.

Derzeit bietet die ungarische Fluggesellschaft von Spanien aus mehr als 130 Strecken zu 31 Zielen in 16 Ländern an. Im Jahr 2025 führte sie spanieweit über 44.000 Flüge durch und beförderte nahezu zehn Millionen Passagiere.