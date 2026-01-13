Familienurlaub auf Mallorca 2026: Diese Hotels im Osten der Insel empfehlen die MZ-Leser

Neues Jahr, neue Reiseplanung: Bei vielen Familien steht mit dem Jahresbeginn auch die Organisation des nächsten Mallorca-Urlaubs an. Gerade mit kleinen Kindern kann die Suche nach einer passenden Unterkunft jedoch anspruchsvoll sein. Die MZ hat deshalb Leserinnen und Leser gefragt, wo sie mit ihren Kindern gute Erfahrungen gemacht haben. Grundlage sind Erfahrungsberichte von MZ-Lesern, Beiträge aus Facebook-Gruppen sowie Bewertungen auf Portalen wie Booking, Google Maps oder Tripadvisor. Hier ein Überblick über Empfehlungen im Inselosten.

Cala Ratjada

Am Hotel Prinsotel La Pineda im Zentrum der Urlauberhochburg Cala Ratjada werden in Bewertungen vor allem die Lage und das Personal geschätzt. Der Umgang wird teils als herzlich und freundlich beschrieben – bis hin zu Formulierungen wie „man fühlt sich schnell heimisch“. Auch die Essensauswahl wird häufig gelobt, insbesondere das Frühstück. Positiv erwähnt werden außerdem die Zimmergröße, die Sauberkeit sowie die Atmosphäre im Außenbereich mit Pool. Daneben gibt es einen Baby-Pool, für ältere Kinder wird unter anderem eine Kinderdisco angeboten. „Sie war täglich das Highlight für unsere Kleinen“, schreibt eine Mutter bei Booking nach ihrem Urlaub im Sommer 2025.

Weiter südlich liegt der jüngst von der Fergus Group übernommene Beach Club Font de sa Cala. In einer ruhigen Gegend direkt am Meer verbringen einige MZ-Leser dort seit Jahren ihren Urlaub im Vier-Sterne-Hotel. Gründe für die wiederholte Rückkehr sind laut Rückmeldungen entweder das Essen, die Anlage oder das freundliche Personal. Drei Pools und ein Wasserpark sorgen für Sommerspaß. Hinzu kommen zusätzliche, teils „trockenen“ Aktivitäten wie etwa T-Shirts selbst bemalen oder ein Pony-Ausflug.

Club Font de Sa Cala Beach. / FERGUS GROUP

Auffällig sei zudem, dass die Kinderanimation teilweise international ausgerichtet ist: Bei der Kinderdisco laufen demnach auch Lieder auf Französisch und Italienisch. Eine Mutter aus den Niederlanden lobte bei Tripadvisor, dass einige Animatoren sogar Niederländisch gesprochen hätten.

Cala Millor

Das Hipotel Cala Millor Park liegt in Strandnähe in der Urlauberhochburg im Osten Mallorcas. Für eine familienfreundliche Atmosphäre sorgen unter anderem ein Spielplatz und ein Fußballplatz. Als Pluspunkt wird bei dem Vier-Sterne-Hotel genannt, dass es auch im Winter weiterhin Kinderaktivitäten gibt, etwa eine Mini-Disco. Darüber hinaus werden das reichhaltige und abwechslungsreiche Buffet zu verschiedenen Tageszeiten sowie das Abendprogramm positiv hervorgehoben.

Knapp zwei Kilometer weiter nördlich befindet sich das Marins Hotels. Der Weg zum Strand sei hier laut Bewertungen noch kürzer – etwa zwei Minuten bis zu einem ruhigen Sandstrand. Auch dort gibt es ein tägliches Animationsprogramm für Kinder, allerdings saisonal. Das Programm richtet sich auch an ältere Kinder, mit dem Teenie-Club "Formentera Teen Lounge". Dort können 13- bis 18-Jährige Brettspiele spielen oder Videospiele nutzen – oder einfach entspannen und neue Freundschaften schließen.

Sa Coma

Im Protur Safari Park in Sa Coma macht eine MZ-Leserin Jahr für Jahr gute Erfahrungen. Hervorgehoben werden Pools mit Rutschen sowie flaches Wasser. Dazu kommen Aktivitäten für Kinder, entweder im Kids Club oder auch zwischendurch; am Abend gehört für viele Familien die Mini-Disco dazu. „Mein Highlight ist Proty, das Maskottchen“, schreibt die Mutter auf Instagram an die MZ.

Beim Protur Vista Badía Aparthotel fällt in Bewertungen vor allem die Auswahl an Restaurants auf, darunter italienisch, mexikanisch, asiatisch oder indisch. Das freundliche Personal wird ebenfalls regelmäßig positiv erwähnt. Für Kinder wird unter anderem ein großer Pool genannt, der auf Wasserspiele ausgelegt ist, drumherum können die Eltern auf Balibetten entspannen. Für die kühleren Monate gibt es einen Innenpool, wobei das Wasser laut einzelnen Kommentaren eher kühl sein soll. „Für unser Baby war es zu kalt“, schreibt etwa eine Urlauberin, die im Oktober 2025 in dem Hotel unterkam.

Als weiterer Kritikpunkt wird vereinzelt die Kinderdisco genannt, da sie – spanischen Gewohnheiten folgend – erst um 20.30 Uhr beginnt – für manche Kinder könnte das bereits in die Schlafenszeit fallen. Positiv wird wiederum erwähnt, dass es ganzjährig Aktivitäten für Kinder gebe – außer sonntags.