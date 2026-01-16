Familienurlaub auf Mallorca 2026: Diese Hotels im Norden der Insel empfehlen die MZ-Leser

Neues Jahr, neue Reiseplanung: Viele Familien, die zum ersten Mal nach Mallorca reisen wollen, fragen sich: Welche Gegend eignet sich am besten für einen Urlaub mit kleinen Kindern? Beim Norden der Insel sind sich viele einig, dass die Region einiges mitbringt: lange Sandstrände, oft mit flachem Einstieg, Ausflugsmöglichkeiten in die Berge in unmittelbarer Nähe – und mit dem HidroPark in Port d'Alcúdia auch einen Wasserpark.

Die MZ hat deshalb Leserinnen und Leser gefragt, wo sie mit ihren Kindern gute Erfahrungen gemacht haben. Grundlage sind Erfahrungsberichte von MZ-Lesern, Beiträge aus Facebook-Gruppen sowie Bewertungen auf Portalen wie Booking, Google Maps oder Tripadvisor. Hier ein Überblick über Empfehlungen im Inselnorden.

Port d’Alcúdia

Allsun Estrella & Coral de Mar

Eine MZ-Leserin nennt das Vier-Sterne-Hotel Allsun Estrella & Coral de Mar in Port d’Alcúdia als Empfehlung. In den Rückmeldungen wird das Hotel als schön, sauber und familienfreundlich beschrieben. Dennoch liest man immer wieder den gleichen Kritikpunkt: Animationen und Aktivitäten finden nur auf Deutsch statt. Auch die Essenszeiten seien sehr "deutsch": Das Mittagessen ende um 14 Uhr, das Abendessen um 21 Uhr.

Aparthotel Orquidea Playa

Als „ganz schön“ beschreibt eine Familie das Aparthotel Orquidea Playa. Positiv erwähnt wird die Verpflegung in dem Vier-Sterne-Hotel in Port d'Alcúdia: Das Essen sei abwechslungsreich und gut. Frühstück sei inklusive.

Hervorgehoben wird außerdem die Lage: Das Hotel liege zwischen zwei flachen Flussarmen, die aus einer Lagune ins Meer münden. Rund um das Hotel gebe es dadurch keine Straßen – entsprechend ruhig sei es, was in Strandnähe eher selten sei.

Wer das Hotel vom Garten aus über eine kleine Brücke verlasse, sei gleich am Strand. Gelobt wird neben der Ruhe auch die Freundlichkeit der Mitarbeitenden. Ein Kritikpunkt in den Bewertungen, der immer wieder auftaucht: In diesem Hotel gibt es keine Animation.

Iberostar Waves Ciudad Blanca

Beim Iberostar Waves Ciudad Blanca verweisen Bewertungen darauf, dass das Haus zwar eine Renovierung gebrauchen könne, dafür die Mitarbeitenden aber als sehr freundlich beschrieben würden. Mehrere Rückmeldungen nennen Unterhaltung für Erwachsene und Kinder: etwa Bogenschießen und Beachvolleyball.

Zudem wird die Lage direkt am Strand als besonders passend für Familien mit kleinen Kindern hervorgehoben. Erwähnt wird auch eine Gartenanlage mit drei Pools. Kritik gibt es vereinzelt an den Rettungsschwimmern, die nicht immer aufmerksam genug seien.

Playa de Muro

Hotel Playa Esperanza

Das Vier-Sterne-Hotel Playa Esperanza wird unter anderem wegen der großen Pools genannt. Positiv erwähnt werden außerdem der Mini-Club und die großzügigen Grünflächen im Hotelkomplex an der Playa de Muro. Der Umgang des Teams wird als sehr freundlich beschrieben.

Als positiv eingestuft wird auch die Kinderbetreuung und die Lage direkt am Strand. In dem Hotel gibt es Spielräume für Kinder in verschiedenen Altergruppen: Der Bereich für die Älteren sei entspannt, Teenager könnten dort auch einfach abhängen. Während eines Aufenthalts im Sommer 2025 standen den Jugendlichen eine PS5 und eine Xbox bereit.

Über Aktivitäten werde auf der Website des Hotels informiert, allerdings hingen auch Plakate mit Informationen zu täglichen Aktivitäten aus.

Prinsotel La Dorada

Beim Vier-Sterne-Hotel Prinsotel La Dorada betonen Rückmeldungen vor allem die Freundlichkeit des Personals und das Unterhaltungsprogramm für Kinder. Erwähnt wird auch der Blick auf den See mit Wildtieren wie Flamingos und Enten im Naturschutzgebiets Albufera. Die Lage beschreiben einige als abseits des Trubels, dafür seien es nur drei Gehminuten bis zu einem sehr schönen Strand.

Die Animateurinnen und Animateure gelten als sehr motiviert und besonders freundlich. Einigen Eltern ist auch die Mini-Disco mit dem Masköttchen „Froggi“ im Gedächtnis geblieben. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote für Kinder wie Tauchen, Ponyreiten oder T-Shirt-Gestalten - einige Angebote sollen jedoch kostenpflichtig sein.