Neue Regeln für Powerbanks bei Lufthansa und Eurowings: Das müssen Mallorca-Reisende wissen

Achtung beim Kofferpacken für den Flug nach Mallorca: Seit dem 15. Januar 2026 gelten bei der Lufthansa Group, zu der auch die Fluggesellschaft Eurowings gehört, verschärfte Regelungen für Powerbanks. Die kleinen Energiespeicher, die viele Reisende im Gepäck mitführen, bergen ein oft unterschätztes Risiko: Beschädigte oder überhitzte Lithium-Ionen-Akkus können Brände an Bord des Fliegers auslösen. Beim Mitführen in der Kabine bleiben solche Zwischenfälle zumindest nicht unbemerkt. Der Transport im Frachtraum ist daher laut internationalen Richtlinien schon seit längerer Zeit untersagt.

Bei den Airlines der Lufthansa Group gilt nun aus Sicherheitsgründen: Weder der Transport von Powerbanks im aufgegebenen Gepäck noch die Aufbewahrung in den Gepäckfächern über den Sitzen ist gestattet. Dasselbe trifft auch für E-Zigaretten zu.

Pro Passagier dürfen maximal zwei Geräte mit einer maximalen Batterieleistung 100 Wh im Handgepäck transportiert werden – und das ausschließlich in der Sitztasche des Vordersitzes, am eigenen Körper oder im Handgepäck unter dem Sitz. Außerdem dürfen die Powerbanks an Bord lediglich verstaut, aber während des Fluges weder genutzt noch geladen werden.

Neue Regelung soll die Flugsicherheit erhöhen

Powerbanks mit einer Kapazität zwischen 100 Wh und 160 Wh müssen darüber hinaus vorab von der jeweiligen Fluggesellschaft genehmigt werden. Die Nutzung zur Versorgung essenzieller medizinischer Geräte bleibt aber weiterhin zulässig.

Mit der konzernweiten Regelung, die sich an den aktuellen Empfehlungen internationaler Luftfahrtorganisationen orientiert, will die Lufthansa Group eine einheitliche Handhabung an Bord aller Airlines sicherstellen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die klare Umsetzung an Bord soll darüber hinaus zur Erhöhung der Flugsicherheit beitragen.

Das Unternehmen gehört damit bei den Regelungen zu Powerbanks zu den strengeren Anbietern. Man sollte sich vor dem Flug immer über die Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft informieren. So erlaubt Ryanair etwa ebenfalls nur den Transport im Handgepäck, aber setzt das Limit bei 20 Powerbanks an. Die Airline verbietet deren Verwendung zudem nur explizit während des Rollens, des Starts oder der Landung.