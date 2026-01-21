Etihad will täglich von Mallorca nach Abu Dhabi fliegen

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatete Fluggesellschaft Etihad Airways will mittelfristig eine tägliche Direktverbindung zwischen Mallorca und Abu Dhabi einrichten. Das erklärte Tiago Phillimore, Vertreter der Fluggesellschaft, am Mittwoch (21.1.) nach einem Treffen mit Vertretern des Inselrats bei der Internationalen Tourismusmesse (Fitur) in Madrid. Mit dabei war neben Inselratspräsident Llorenç Galmés auch der neue Tourismusdezernent Guillem Ginard.

„Ich glaube, mehr als neue Routen zu eröffnen, geht es darum, diese hier (Mallorca–Abu Dhabi) auszubauen. Wir starten die Verbindung am 12. Juni mit drei Flügen pro Woche und streben selbstverständlich einen täglichen Flug nach Mallorca an, wenn wir diese Route in den kommenden Monaten etablieren“, so Phillimore. Er betonte zudem die „große Chance“, die diese neue Verbindung zwischen der Insel und den Vereinigten Arabischen Emiraten darstelle.

„Für Etihad ist die Bewerbung Spaniens als Reiseziel sehr wichtig, und es ist eine große Gelegenheit, Palma anzufliegen, nachhaltig zu wachsen und auf Qualitätstourismus zu setzen. Es ist auch eine große Chance für die Menschen auf Mallorca, Abu Dhabi und die anderen Reiseziele von Etihad kennenzulernen“, so Phillimore.

Drei Flüge pro Woche

Ab dem 12. Juni 2026 wird die Fluggesellschaft drei wöchentliche Flüge anbieten und damit zur einzigen Direktverbindung zwischen Asien und Mallorca werden. Die Flüge finden dienstags, freitags und sonntags statt, mit Abflug in Abu Dhabi um 2.55 Uhr und Ankunft in Palma um 8.15 Uhr. Der Rückflug startet an denselben Tagen um 10.30 Uhr in Palma und landet um 19 Uhr in Abu Dhabi. Der günstigste Preis pro Strecke liegt bei rund 800 Euro. Zunächst sollen die Flüge bis September stattfinden. Seinen asiatischen Kunden verspricht die Airline die Möglichkeit, „goldene Strände, türkisfarbenes Wasser und die lebendige spanische Kultur“ zu genießen.

Abonnieren, um zu lesen