Raten Sie mal, welche Gemeinde mit diesem kuriosen Bild für Urlaub auf Mallorca wirbt

Werbung für Urlaub auf Mallorca mag zwar Sehnsüchte wecken, wirklich originell ist sie aber selten. Häufig sind dieselben Elemente zu sehen. Lange weiße Strände, malerische Berglandschaften, kristallklares Wasser, hier und da vielleicht auch ein Foto, das Palma ein pulsierendes Stadtleben unterstellt. Wer kann, lässt auch noch eine Drohne steigen und fotografiert die Küste aus der Luft. Und wer kulturell ganz avantgardistisch unterwegs ist, zeigt vielleicht die Inselteufel, die dimonis.

Dass es aber auch anders geht, beweist bei der diesjährigen Ausgabe der Tourismusmesse Fitur in Madrid die Gemeinde Manacor. Die größte Stadt im Inselosten zeigt sich nämlich geradezu mystisch. Statt eine der Buchten aus dem Gemeindegebiet zu zeigen, hat man sich für ein Foto aus dem Stadtzentrum entschieden. Und auch das entspricht so gar nicht der Vorstellung, die die meisten Urlauber von Mallorca haben dürften.

So werben Felanitx und Manacor bei der Tourismusmesse Fitur. / A.W.

Hier wurde das kuriose Manacor-Foto von der Fitur aufgenommen

Stattdessen haben die Tourismusstrategen ein Bild der Spaziermeile Passeig de na Camella (offiziell: Passeig d'Antoni Maura) ausgewählt, die das Zentrum der Stadt auf rund 600 Metern mit der Plaça Madrid verbindet. Im Vordergrund ist der Brunnen zu sehen, der sich auf der Plaça d'en Jordi Caldentey befindet. Und auch die Stimmung ist alles andere als wie aus dem Katalog der Reiseveranstalter. Stattdessen ist es neblig, herbstlich.

Hier wurde das Foto ausfgenommen

Manacor beweist damit Mut. Böse Zungen würden natürlich unterstellen, dass die nicht für ihre Schönheit populäre Stadt im Nebel viel besser aussieht. Aber das stimmt nur bedingt. Vielmehr scheint man sich dafür entschieden zu haben, die Insel so zu zeigen, wie sie eben ist. Und manchmal ist sie halt auch neblig.

So werben Palma und Santanyí bei der Fitur um Urlauber. / A.W.

Auf jeden Fall stellt das Plakat einen Hingucker dar. Insbesondere, wenn man es mit den Plakaten der anderen Gemeinden auf der Fitur vergleicht. Santanyí wirbt mit einer schnorchelnden Person. Alcúdia mit Sporttourismus. Und Ses Salines mit den mallorquinischen Llaüt-Booten. Da lobt man sich doch ein wenig Nebel.