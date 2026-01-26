Auf dem Weg in den Mallorca-Urlaub: Eurowings will noch in diesem Jahr Highspeed-Internet im Flugzeug anbieten

Die Zeiten, in denen das Flugzeug ein internetfreies Refugium war, neigen sich immer offensichtlicher dem Ende zu: Die Lufthansa-Gruppe hat angekündigt, Ende des Jahres alle Flieger mit einem leistungsstarken Highspeed-Internetzugang auszustatten. Dies ermögliche auch Eurowings-Passagieren auf Flügen nach Mallorca "Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen".

Partner für die umfassende Aufrüstung ist der führende Anbieter Starlink, der von Elon Musk betrieben wird. Das System basiert auf Satellitentechnologie. Die sukzessive Einführung von Starlink beginne im zweiten Halbjahr 2026, so Eurowings in einer Pressemitteilung.

Das sind die Internet-Vorreiter in Europa

Die Lufthansa Group ist nicht die erste Fluggesellschaft Europas, die Highspeed-Internet mit Starlink auf ihren Flügen anbietet. Die Airline Air Baltic, die von Mallorca aus mehrere Ziele im Baltikum und in Finnland anfliegt, stattete bereits im Februar 2025 alle ihre Maschinen mit dem kostenlosen Service aus. Auch Air France hat Ende vergangenen Jahres angefangen, die Flugzeuge mit der Starlink-Technologie auszurüsten. Für die Verwendung muss man sich kostenlos im Vielflieger-Programm der Franzosen anmelden.

Streit zwischen Michael O'Leary und Elon Musk

Wo Mallorca-Passagiere noch eine Weile auf Wlan warten dürften, ist bei Ryanair. Michael O'Leary, der krawallfreudige Chef der irischen Billigfluggesellschaft, lieferte sich erst vor wenigen Tagen eine öffentliche Schlammschlacht mit Elon Musk. Auslöser war die Weigerung O'Learys, die Technologie bei Ryanair anzubieten, da dies seinen Berechnungen zufolge rund 250 Millionen Euro an Zusatzkosten für Kerosin zur Folge haben würde.

Hintergrund: Für die Nutzung von Starklink muss eine Antenne auf der Maschine installiert werden. Diese beeinträchtige die Aerodynamik der Maschine und verursache einen höheren Kraftstoffverbrauch, so O'Leary.

Am Montag (26.1.) lenkte Ryanair-Finanzchef Neil Sorahan im Streit ein und erklärte, man werde alle Angebote für Wlan an Bord prüfen, auch das von Starlink.