Winterpause vorbei: Ab diesem Tag können Mallorca-Urlauber wieder mit dem Roten Blitz nach Sóller fahren

Der historische Sóller-Zug, auch bekannt als der Rote Blitz, beendet seine Winterpause. Ab Montag (2.2.) können Mallorca-Urlauber auf der 1912 eröffneten Zugverbindung von Palma ins Orangental fahren. Im vergangenen Monat wurden die Waggons und die Gleise überholt, außerdem wurden verschiedene Streckenabschnitte repariert und verbessert. Parallel dazu fand eine vollständige Überprüfung der Oberleitung statt – sowohl für den Zug als auch für die Straßenbahn nach Port de Sóller, die ebenfalls mit Beginn der Saison wieder den Betrieb aufnimmt.

Der Vorsitzende der Betreibergesellschaft, Óscar Mayol, erklärte, die Winterpause sei „grundlegend, um Sicherheit und Servicequalität zu gewährleisten“. Jedes Jahr nutze man diesen Zeitraum, um Fahrzeuge, Gleise und Anlagen gründlich zu überprüfen, mit dem Ziel, die Saison unter bestmöglichen Bedingungen zu starten. Mayol betonte außerdem, dass es sich um eine kontinuierliche und für die Öffentlichkeit wenig sichtbare Arbeit handle, die jedoch entscheidend sei, um eine historische Bahn wie diese zu erhalten und sowohl Einheimischen als auch Besucherinnen und Besuchern ein optimales Erlebnis zu bieten.

Ab dem 2. Februar 2026 fährt die erste Verbindung ab Palma um 10.30 Uhr ab und kommt um 11.30 Uhr in Sóller an. Die letzte Abfahrt von Sóller nach Palma ist um 17 Uhr vorgesehen, mit Ankunft in der Stadt um 18 Uhr. Infos HIER