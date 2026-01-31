Sturm auf Mallorca: Ryanair-Maschine fliegt von Barcelona auf die Insel – und ohne zu landen wieder zurück

Der Sturm, der seit der Nacht auf Samstag (31.1.) über Mallorca hinwegfegt, hat sich auch am Flughafen der Insel bemerkbar gemacht. So mussten am Morgen zahlreiche Flüge aus Sicherheitsgründen umgeleitet werden, wie die Fluglotsen auf X bekanntgaben.

Eine besonders lange Reise hatten die Passagiere des Ryanair-Flugs FR1342, der um 6.12 Uhr in Barcelona gestartet war. Wie auf dem Flugportal "Flight Aware" ersichtlich wird, flog die Maschine nach Mallorca und unternahm einen Landeversuch, der aber scheiterte. Das Flugzeug drehte in Richtung Norden ab. Über der Halbinsel Formentor drehte es mehrere Runden, bevor die Crew entschied, zurück nach Barcelona zu fliegen. Hier landete die Maschine um 7.55 Uhr. Um 10.21 Uhr startete der Flieger erneut – diesmal erfolgreich. Um 10.47 Uhr landete er sicher auf der Insel. Auch eine Vueling-Maschine aus Barcelona konnte nicht landen und flog zurück in die katalanische Hauptstadt.

Andere Maschinen wurden auf andere Flughäfen umgeleitet. Ein Ryanair-Flieger aus Madrid, der um 7.30 Uhr landen sollte, wurde nach Valencia geschickt. Ein Air-Europa-Flieger aus Alicante, der um 9.50 Uhr landen sollte, wurde auf den Flughafen Maó auf der Nachbarinsel Menorca umgeleitet, wie auf dem Portal "Flightradar 24" ersichtlich ist. Danach scheint sich die Lage bei den ankommenden Flugzeugen beruhigt zu haben.

Verspätungen bei den Starts

Im Laufe des Morgens kam es derweil auch bei den Starts zu vereinzelten Verspätungen. Die Passagiere einer Swift-Maschine, die eigentlich um 7.30 Uhr hätte abfliegen sollen, warteten um 12.30 Uhr immer noch auf den Abflug. Die Passagiere der Ryanair-Maschine aus Barcelona, die umkehren musste, flogen um 11.40 Uhr statt wie geplant um 7.50 Uhr ab. Betroffen waren auch die anderen Maschinen, die umgeleitet werden mussten.

Patrick Schirmer Sastre

Der Sturm lässt im Süden der Insel zum Nachmittag hin nach. In anderen Teilen Mallorcas gelten noch bis zum Abend und teilweise bis in die Nacht Sturmwarnungen. Welche Gebiete betroffen sind, lesen Sie hier.