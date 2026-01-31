Großer Preischeck: Was kostet der Osterurlaub auf Mallorca 2026?

Die Lust, Sonne zu tanken, ist groß: Ostern steht in wenigen Monaten vor der Tür – und 2026 ist der Termin besonders früh. Damit startet auch die Saison auf Mallorca schon Ende März, denn in den meisten deutschen Bundesländern liegen die Schulferien zwischen dem 30. März und dem 10. April, fast parallel zu den spanischen Osterferien vom 30. März bis 6. April.

Wie teuer eine Woche werden kann, hat die MZ mit Stimmen aus der Tourismusbranche und einem Vergleich von Online-Preisen überprüft – von Pauschalreisen über Flüge bis zu Hotels und Ferienunterkünften. Ein Überblick der Preise zur ersten Osterwoche vom 28. März bis 4. April.

Pauschalreisen

Spanien bleibt auch 2026 über Ostern das beliebteste Reiseziel – und Mallorca gehört wieder zu den Top-Favoriten. Laut Tui-Pressesprecherin Anja Braun verbringen mehr als zehn Prozent der Tui-Gäste aus Deutschland ihren Osterurlaub an Mallorcas Stränden. Das Gros der Gäste entscheide sich für eine Pauschalreise im Vier-Sterne-Hotel.

Zu den Favoriten zählten Robinson, Tui Blue, Tui Kids Club und Tui Suneo. Vor allem bei Familien stehen große Familienzimmer und Apartments hoch im Kurs. Aktuell gebe es in den Osterferien auf Mallorca „sehr attraktive Preise“ mit Ersparnissen von bis zu 40 Prozent. Eine Woche koste bei Tui ab 377 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug und Frühstück.

Ein konkretes Beispiel: Eine Woche im Tui Suneo Santa Ponsa kostet inklusive Flug, Transfer und All-inclusive ab 656 Euro pro Erwachsenen im Doppelzimmer und ab 312 Euro für Kinder.

Flüge

Für eine Woche (Beispiel: 28. März bis 4. April) hat die MZ Direktflüge hin und zurück ohne Gepäck aus mehreren deutschen Großstädten verglichen. Für eine Familie mit zwei Kindern ergeben sich dabei folgende Beispielpreise:

Stuttgart (Eurowings): 224 Euro pro Person, 893 Euro gesamt

(Eurowings): 224 Euro pro Person, 893 Euro gesamt Berlin (Eurowings): 292 Euro pro Person, 1.165 Euro gesamt

(Eurowings): 292 Euro pro Person, 1.165 Euro gesamt München (Lufthansa): 399 Euro pro Person, 1.594 Euro gesamt

(Lufthansa): 399 Euro pro Person, 1.594 Euro gesamt Köln (Ryanair): 244 Euro pro Person, 973 Euro gesamt

(Ryanair): 244 Euro pro Person, 973 Euro gesamt Frankfurt/Hahn (Ryanair): 188 Euro pro Person, 749 Euro gesamt. Ab Frankfurt/Main kostet es fast doppelt so viel.

Wer später bucht (Beispiel: 1. bis 8. April), kommt teils etwas günstiger weg, bleibt aber in einer ähnlichen Preisklasse. Für Frankfurt/ Hahn werden dann etwa 162 Euro pro Person genannt statt 188 Euro.

Mietwagen

Ramón Reus, Sprecher der kleinen und mittleren Autovermieter auf den Balearen, ordnet Ostern preislich als „Zwischending“ ein: keine Winterpreise wie „30 Euro für eine Woche“, aber auch noch nicht so hoch wie im Sommer. Reus nennt einen Durchschnittspreis von rund 40 Euro pro Tag für einen kleineren Wagen, etwa in der Größe eines Fiat Panda. Für etwas größere Wagen, etwa in der Größenordnung eines Opel Corsa, gelten auf Mallorca an Ostern Durchschnittspreise von etwa 45 bis 50 Euro pro Tag.

Hotels

Für die Osterferien ist auf Booking bereits einiges ausgebucht – gleichzeitig locken auf der Plattform aber auch Rabatte. Preisbeispiele von Hotels für eine Woche mitten in den Osterferien (zwei Erwachsene, zwei Kinder):

Cala d’Or : Inturotel Azul Garden (drei Sterne), Apartment: ab 553 Euro

: Inturotel Azul Garden (drei Sterne), Apartment: ab 553 Euro Santa Ponça : Sun Beach Apartment: ab 733 Euro

: Sun Beach Apartment: ab 733 Euro Cala d’Or : Ona Village Cala d’Or (vier Sterne), Apartment: ab 790 Euro

: Ona Village Cala d’Or (vier Sterne), Apartment: ab 790 Euro Sa Coma : Hipotels Mediterraneo Club (vier Sterne), Apartment, Frühstück inklusive: ab 867 Euro

: Hipotels Mediterraneo Club (vier Sterne), Apartment, Frühstück inklusive: ab 867 Euro Playa de Muro: Prinsotel La Dorada & Spa (vier Sterne), beide Kinder übernachten gratis: ab 934 Euro

All-inclusive

All-inclusive wird bei vielen Urlaubern wieder beliebter: Einmal zahlen, einmal planen – und vor Ort möglichst wenig ausgeben. Die Angaben beziehen sich ebenfalls auf einen einwöchigen Aufenthalt einer vierköpfigen Familie:

S’Illot : Hotel Club S’Illot (drei Sterne): 2.487 Euro

: Hotel Club S’Illot (drei Sterne): 2.487 Euro Santa Ponça : Jutlandia Family Resort (drei Sterne): 1.682 Euro

: Jutlandia Family Resort (drei Sterne): 1.682 Euro Playa de Muro : Iberostar Selection Albufera Playa(vier Sterne): 1.725 Euro

: Iberostar Selection Albufera Playa(vier Sterne): 1.725 Euro Playa de Palma: Hotel Riu Bravo (vier Sterne), All-inclusive: 1.925 Euro

Ferienvermietung

Manche Urlauber suchen in den Osterferien vor allem Privatsphäre und Natur – und entscheiden sich deshalb eher für ein Ferienhaus statt für ein Hotel. Wie teuer eine Woche über Ostern sein kann, zeigen diese Vergleichswerte von Booking und Airbnb:

Reihenhaus in Can Picafort (Airbnb): 775 Euro, zwei Schlafzimmer

(Airbnb): 775 Euro, zwei Schlafzimmer Haus in Ses Salines (Airbnb): 939 Euro, zwei Zimmer, Pool

(Airbnb): 939 Euro, zwei Zimmer, Pool Haus in Andratx (Airbnb): 1.119 Euro, zwei Zimmer

(Airbnb): 1.119 Euro, zwei Zimmer Haus in María de la Salut (Airbnb): 1.242 Euro, zwei Zimmer, Pool

(Airbnb): 1.242 Euro, zwei Zimmer, Pool Haus in Capdepera (Airbnb): 1.283 Euro, zwei Zimmer, direkt am Strand

(Airbnb): 1.283 Euro, zwei Zimmer, direkt am Strand Finca in Alcúdia (Booking): 1.593 Euro, zwei Zimmer, Pool

Rechenbeispiel

Wie teuer eine Woche Osterurlaub auf Mallorca werden kann, zeigt eine einfache Rechnung mit den genannten Vergleichswerten: Für eine vierköpfige Familie kosten die Flüge ab Berlin ohne Gepäck 1.165 Euro. Dazu kommt als Beispiel ein All-inclusive-Aufenthalt für eine Woche im Hotel Riu Bravo an der Playa de Palma für 1.925 Euro. Zusammen macht das 3.090 Euro – ohne Mietwagen und ohne weitere Nebenkosten.

