Verrückte Szene an spanischem Flughafen: Mann steigt auf Flugzeugdach und schlägt darauf ein

Eine ungewöhnliche Szene am Flughafen von València auf dem spanischen Festland: Ein 24-Jähriger ist am Samstagnachmittag (31.1.) auf das Vorfeld gelangt und auf das Dach eines Vueling-Flugzeugs geklettert. Der Vorfall zwang die Airline, einen Flug von València nach Amsterdam zu verschieben.

Nach Angaben der Verantwortlichen war das Problem binnen weniger Minuten gelöst. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde jedoch nach dem Einsatz mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht – es gab Hinweise darauf, dass er sich in einem psychotischen Ausnahmezustand befinden könnte. Außerdem droht ihm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz.

Über das Flugzeugdach gerannt

Passiert ist das Ganze kurz vor 18.35 Uhr: Augenzeugen schildern, wie er mit „seltsamen Gesten“ über das Dach des Flugzeugs rannte – für viele ein Moment der Angst. „Wie ist der da hochgekommen?“, fragten sich mehrere Beobachter. Einige befürchteten, er könnte bewaffnet sein oder abstürzen und sich schwer verletzen. Die Crew geht davon aus, dass er über die Passagiertreppe nach oben gelangte und dann bis aufs Dach kletterte. Offiziell bestätigt ist diese Version bislang nicht. Fest steht: Eine Waffe hatte er nicht bei sich.

Guardia Civil greift ein – Abtransport ins Krankenhaus

Besonders angespannt wurde es, als der Mann begann, auf das Flugzeugdach einzuschlagen und unverständliche Sätze zu schreien. Beamte der Guardia Civil waren schnell vor Ort und konnten ihn schließlich dazu bewegen, vom Flugzeug herunterzukommen – ohne dass er sich verletzte.

Im Anschluss wurde er identifiziert und medizinisch versorgt. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Levante-EMV" wurde er in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort psychiatrisch untersucht. Sein psychischer Zustand sei deutlich beeinträchtigt gewesen, heißt es.

Mehr als zwei Stunden Verspätung

Aena erklärte, für Flughafenpersonal und Passagiere habe keine Gefahr bestanden, weil die Guardia Civil sofort die Kontrolle übernommen habe. Betroffen war allerdings der Flug nach Amsterdam, der in der Maschine, auf die der Mann geklettert war, stattfinden sollte. Geplant war der Abflug um 18.35 Uhr, letztendlich hob der Flieger erst kurz vor 21.00 Uhr ab – also mit etwas mehr als zwei Stunden Verspätung.