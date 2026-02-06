Jetzt auch noch Mode-Ratschläge: Mallorca-Flieger Ryanair empfiehlt Passagieren, auf dieses Kleidungsstück zu verzichten

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair ist nie um eine öffentlichkeitswirksame Aktion verlegen. Während die Marketing-Maschinerie der Airline sich meist in selbstironischer Art mit dem schwachen Service oder mit den günstigen Preisen auseinandersetzt, gab das Unternehmen kürzlich eine Modeempfehlung heraus.

Auf Tiktok postete die Airline ein kurzes Video einer landenden Maschine und schrieb dazu: "Wir haben 2026, lasst uns aufhören in Jeans zu reisen." Der Post sorgte für zahlreiche Reaktionen. Ein User fragte, was denn falsch an Jeans sei. Die Airline konterte mit der Frage, was denn richtig an den Hosen sei.

Gesundheitsgefahren bei Langstreckenflügen

Weiteren Kontext zu der Empfehlung gab es nicht von der Airline. Möglicherweise hat die Empfehlung gesundheitliche Gründe. Experten warnen seit Jahren davor, dass vor allem enge, die Bewegung einschränkende Kleidung unter anderem die Thrombose-Gefahr deutlich erhöht. Gerade auf Langstreckenflügen sollte man deshalb am besten auf Jeanshosen verzichten. Ryanair hat allerdings kaum Flüge im Angebot, die man als Langstreckenflüge bezeichnen könnte – wenn man mal von den zahlreichen Fällen absieht, in denen Passagiere stundenlang im Flieger auf den Abflug warten.

Es ist nicht die einzige Modeempfehlung im Flugverkehr, die in jüngerer Zeit für Aufsehen gesorgt hat. Ende 2025 bat der US-Verkehrsminister Sean Duffy seine Landsleute darum, sich im Flieger "respektvoll" zu kleiden. Pyjamas und Badelatschen seien nicht angemessen. Fliegen, so die Botschaft, solle wieder stilvoll werden, wie in den 1960er-Jahren, als etwa männliche Passagiere noch im Anzug reisten.

Verwandte nachrichten

Ein neues Zeitalter des Reisens

Viele Medien haben den Ryanair-Aufruf dahingehend interpretiert, dass die Airline Leggings und Jogginghosen empfiehlt. Und wenn es ganz anders gemeint ist? Wenn für die Firma von Michael O'Leary plötzlich sogar Jeans zu "casual" sind? Möglicherweise will auch der Billigflieger ein neues Zeitalter des Reisens einläuten. Im Doppelreiher mit Fliege nach Mallorca jetten. Das hätte doch was.