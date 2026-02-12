29 Meerblick-Suiten im Gran Hotel Margalida auf Mallorca: An diesem Tag öffnet die neue Unterkunft in Banyalbufar

Das malerische Dorf Banyalbufar an der Westküste von Mallorca bekommt ein neues exklusives Hotel: Das Gran Hotel Margalida soll am 1. Juni in Banyalbufar die ersten Gäste empfangen. Die Marke Annua Signature Hotels eröffnet damit nach dem Son Xotano in Sencelles (2025) ihr zweites Haus auf Mallorca. Die Unterkunft bietet 29 Meerblick-Suiten, Spa und zeitgenössische Gastronomie.

Das Hotel entstand in einem historischen Gebäude, das sorgfältig renoviert wurde. In dem Haus lebte laut einer Pressemitteilung des Unternehmens eine „Frau, die ihrer Zeit voraus war". Ein elementarer Bestandteil der neuen Unterkunft ist der Blick auf das Meer und die Sonnenuntergänge der Westküste.

Innenarchitektur von Virginia Nieto

Bei der Renovierung des Hauses wurde die ursprüngliche Architektur bewahrt und auf die Wirkung des Lichts als zentrales Gestaltungselement gesetzt. Die Innenarchitektin Virginia Nieto verwendete natürliche Oberflächen, edle Materialien und eine Ästhetik, die Retroeinflüsse mit mediterranen Elemente vereint. Die 29 Zimmer sind so gestaltet, dass sie das wechselnde Tageslicht einfangen und zu einem Teil des Erlebnisses machen.

Kulinarisches Konzept

Die Küche des Hauses basiert auf Saisonalität, Marktfrische und lokalen Produkten, die neu interpretiert werden. Es gibt drei gastronomische Bereiche: ein über dem Meer schwebendes Restaurant, eine Oyster & Raw Bar, in der Austern, rohe Meeresfrüchte und Sorbets aus Zitrusfrüchten serviert werden sowie eine Pool Bar.

Annua Signature Hotels

Das Unternehmen wurde von den Brüdern Álvaro und Iñaki Sasiambarrena gegründet und betreibt derzeit fünf Boutiquehotels in Spanien – zwei auf Menorca, zwei auf Mallorca und eines auf Lanzarote. Das erste Haus war das Amagatay auf Menorca.

