Sturmtief "Nils" fegt über Mallorca hinweg: Mehrere Eurowings-Flüge müssen ausweichen

Das Sturmtief "Nils" hat am Donnerstag (12.2.) Mallorca und Ibiza ganz schön durcheinandergewirbelt und auch den Flugverkehr nicht verschont. Am Flughafen Son Sant Joan verlief der Sturm noch vergleichsweise glimpflich und es gab es bis zum Nachmittag lediglich drei Flugausfälle. Schlimmer erwischte es den Flughafen Ibiza, wo 14 Verbindungen gestrichen wurden. Gefährlich waren vor allem die starken Windböen, die immer wieder plötzlich aufkamen.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena wurden in Palma ein Flug Palma–Ibiza und eine Verbindung Palma–Barcelona sowie die jeweiligen Rückflüge gestrichen. Von den insgesamt 273 geplanten Flügen kam es außerdem zu zwei Umleitungen auf der Strecke München–Palma: Eine Maschine wurde nach Valencia umgeleitet, die andere kehrte nach Deutschland zurück.

Zwei Eurowings-Flieger müssen nach Valencia ausweichen

Eine dieser Verbindungen war der Eurowings-Flug 6891 am Vormittag mit 145 Menschen an Bord. Wie ein Pressesprecher der zur Lufthansa Group gehörigen Airline mitteilte, sollte der Flieger planmäßig um 12.40 Uhr in Palma landen. Durch den Zwischenstopp in Valencia und nach einem kurzen Aufenthalt berührte die Maschine schließlich um 15.33 Uhr mallorquinischen Boden auf dem Flughafen Son Sant Joan.

Eine weitere Maschine, der Eurowings-Flug 7580 von Hamburg nach Palma mit 174 Reisenden an Bord wich ebenfalls nach Valencia aus, sollte den Flug nach Palma dann aber am späten Nachmittag antreten.

Ibiza erwischt es deutlich schlimmer

Auf Ibiza fielen 14 Flüge aus – jeweils sieben Ankünfte und sieben Abflüge, vor allem auf den Routen Barcelona–Ibiza und Palma–Ibiza. Hinzu kamen zwei Umleitungen: Ein Flug Sevilla–Ibiza wurde nach Valencia umgeleitet, ein weiterer von London–Ibiza landete in Alicante. Insgesamt waren dort für den Tag 70 Flüge vorgesehen.

Auch auf Menorca sorgte das schlechte Wetter für Störungen: Ein Flug Palma–Maó musste nach Son Sant Joan zurückkehren.

Was Verspätungen anging, machte der Flughafenbetreiber Aena keine genauen Angaben, da diese auf verschiedene Ursachen zurückzuführen seien und sich die Daten im Laufe des Tages ständig ändern.